Vincent Hekkert (Business Development Director EURAM) doet aanstaande zaterdag (26 augustus) mee aan Swim to Fight Cancer in Dordrecht, een initiatief van Stichting Fight cancer. Lees verder hoe je ervoor kan zorgen dat Vincent zoveel mogelijk geld ophaalt voor onderzoek naar kanker.

Travelpro vroeg Vincent naar zijn motivatie: “Dit jaar voor het eerst van heel dichtbij meegemaakt dat iemand kanker kreeg. Als vriend sta je eigenlijk machteloos en er is heel weinig wat je kunt doen. Enorm aangrijpend om te zien hoe het leven van een kankerpatiënt en zijn/haar gezin verandert en waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zal zijn”, aldus Vincent.



Klik hier om een donatie te doen.



“Laten we deze ziekte proberen te bestrijden. Daar is veel geld voor nodig. Deal: ik ga heel hard 2,5 kilometer zwemmen en jullie doen een donatie? Alvast enorm bedankt jullie steun.”