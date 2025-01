Europa is een ideale bestemming voor een onvergetelijke cruisevakantie. Vier cruise-experts delen hun ervaringen met verschillende rederijen die Europese cruises aanbieden, elk met hun eigen unieke kenmerken en voordelen.

Walter Colijn (een ervaren cruise-specialist van Travel Counsellors) deelt zijn ervaringen met Virgin Voyages. “Inmiddels heb ik drie cruises gemaakt met Virgin: één keer met de Valiant Lady in 2022 en twee keer met de Resilient Lady in 2023 en 2024. De vierde staat op de planning voor februari 2025, die gaat met Scarlet Lady zijn.” Midden in de covidperiode van bankhangen, duimendraaien en de talrijke webinars, viel Virgin Voyages op. Mijn interesse werd gewekt en via het UK Contract van Travel Counsellors, had ik als eerste en enige in Nederland hun cursusmodule ‘Seacademy’ voltooid. Als beloning kreeg ik een cruise in een Sea Terrace (de benaming van een balkonhut) op kosten van Virgin Voyages. Logisch, want er moest rumoer worden gemaakt in cruiseland”, zegt Walter.

Je wil nooit meer iets ander

“De kosteloze cruise mocht op bepaalde data worden gemaakt. In Europa was een mei-afvaart vanuit Barcelona op Valiant Lady aangewezen. Die kwam mooi uit, dus met het gezin, inclusief dochter van negentien en zoon van zeventien, naar Barcelona. Na twee nachten Barcelona gingen de kinderen weer naar huis. Goed om te weten is dat Virgin 18+ is en onze zoon was op drie weken na net niet oud genoeg. Vervolgens stapten mijn vrouw en ik aan boord. Ergens in de tijd tussen het voltooien van de cursus en de inschepingsdatum had ik gek gedaan en met bijbetaling een upgrade gemaakt naar een Mega Rockstar Suite. Het enige nadeel daarvan: je wil nooit meer iets anders, al was het alleen al vanwege het happy hour elke dag om 16.30 uur in Richards Rooftop. Dat is een buitenlocatie speciaal voor suitegasten.”

Above & beyond

Virgin Voyages is volgens Walter op een aantal vlakken onderscheidend van andere cruisemaatschappijen. “Hun uitingen zijn fris, het taalgebruik is anders en ook worden nieuwe terminologieën geïntroduceerd. Standaard is heel veel inclusief, waaronder meer dan twintig restaurants, wifi, fooien en alle non-alcoholica, plus groepslessen in de fitness en het entertainment. Administratief zijn er ook veel plussen: een datumwijzing en zelfs naamswijzigingen; het kan allemaal. Virgin is daarmee een trendsetter en ik merk dat andere rederijen onder andere benamingen richting eenzelfde concept aan het bewegen zijn, waarbij veel in de prijs wordt opgenomen. Toch blijven er alsnog verschillen en dat maakt het onderscheid blijvend. Ondanks de meer dan middelgrote afmeting van het schip, met 2.850 passagiers, is er een zeer betrokken en persoonlijke benaderingswijze van alle crewleden. In de Mega Rockstar Suite heb je een Rockstar agent die ‘above en beyond’ gaat voor je wensen. Ik heb ook twee reizen gemaakt in een Sea Terrace en daar was ook de hutsteward zeer behulpzaam. Als voorbeeld: gezien mijn fysieke beperking, was het helpen met koffers. Zonder erom te vragen, werd er uit eigen beweging gehandeld. Dit was echt, dus niet omdat het voorgeschreven staat om dienstbaar te zijn. Oprechtheid is hét woord dat in mij opkomt.”

Speciale vibe

“Er zijn talrijke feesten, waaronder de Sailaway Party en Scarlet Night”, laat Walter weten. “Je komt direct in de sfeer en het feit dat die uitbundig is, maar altijd netjes, neemt het je mee in een speciale vibe. Aan boord mag je zijn wie je bent. Niet voor niets wappert de regenboogvlag uitbundig. Zowel ten aanzien van de gasten als ook de crew. Tattoos en piercings? Geen bezwaar en geen geforceerde bedekking tot aan je handpalmen of je nek. De crew krijgt goed betaald, straalt uit dat ze plezier hebben in hun werk en hebben ook onderling, zichtbaar voor de gast, veel lol. Ook is er een aantal restaurants dat ik zou aanbevelen. Test Kitchen is mijn favoriet. Daar móet je twee keer hebben gegeten, want het menu wisselt halverwege de cruise. Het wijnarrangement is een feestje voor de smaakpapillen. Ook leuk en lekker zijn Pink Agave, het Mexicaanse restaurant, Gunbae, de Koreaanse BBQ en Extra Virgin: Italiaans. Zin in een ijsje? Lick me till… Ice Cream. Je merkt het, spitsvondige benamingen met een knipoog geven een nieuwe dimensie aan de cruisebeleving. The Galley is het buffetrestaurant voor met name ontbijt en lunch en deze is zeer ruimtelijk ingericht en nergens is het ellebogenwerk.”

Geen suffe bingo

“Het entertainment aan boord is superleuk, zoals Bingo with The Diva. Dat is bepaald geen suffe bingo en staat onder leiding van de resident drag queen (denk aan het tv-programma Make Up Your Mind). The Miss Behave Show; not for the faint hearted zeggen ze dan. Duel reality is een staaltje acrobatiek dat ik nergens eerder zag. Lola’s library is een drie-akten cabaretvoorstelling, waar je in een mooi boekverhaal wordt meegenomen. Als laatste: Persephone. Daar sta je midden in de show die om je heen wordt opgevoerd in een Griekse-historie-ontmoet-modern-theater setting.

Virgin is niet voor iedereen

De doelgroep die Virgin wil aanspreken, is volgens Walter 42-47 jaar. “Maar vanaf achttien en ver boven die 47 jaar komt ook zeker voor. Single, stellen, een groep vrienden of vriendinnen die op zoek zijn naar een feestje. Als je van mensen (kijken) houdt, op een plek wil zijn waar iedereen mag zijn, zoals hij/zij/hen wil, en je een frisse kijk op gastvrijheid, gastronomie en entertainment aanstaat dan is Virgin echt een aanrader. Maak gerust een prijsvergelijk, maar haak nooit af op alleen het aanschouwen van de basisprijs. Maak dat rekensommetje, want over de customer journey is echt nagedacht. Vanaf het moment van boeken tot je weer thuis bent. Is Virgin Voyages voor iedereen? Nee. En dat is maar goed ook. Daarom is het vak van reisadviseur ook zo boeiend.