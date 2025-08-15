Voigt Travel breidt haar aanbod uit met een unieke accommodatie: Lumo Lakeside Lodges, gelegen in het idyllische Iisakki Village aan de oevers van het (bevroren) meer Rukajärvi in Ruka, Fins Lapland.

“Vanaf deze winter verwelkomen wij de eerste gasten in deze luxe lodges waar ongerepte natuur, ultiem comfort en Arctische charme samenkomen. Lumo betekent betovering, een naam gekozen via een prijsvraag onder het lokale team. En betoverend zijn ze: dankzij de grote panoramaramen aan de noordzijde kunnen gasten vanuit hun lodge genieten van het noorderlicht in de winter of de middernachtzon in de zomer”, laat de reisorganisatie weten.

18 december

Met de oplevering van de eerste vijf lodges dit jaar, breidt Voigt Travel uit met een unieke accommodatie voor reizigers die Lapland willen ervaren zonder in te leveren op comfort. De resterende zeven lodges worden volgend jaar gebouwd. De Lumo Lakeside Lodges zijn vanaf nu boekbaar voor arrangementen vanaf 18 december.