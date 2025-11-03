Het Hotel Riu Palace Calypso, gelegen aan het strand van Jandía op de Canarische Eilanden, heeft onlangs zijn deuren geopend na een complete renovatie.

Hierbij is het gastronomische aanbod uitgebreid, zijn alle ruimtes opnieuw ontworpen en is de toegankelijkheid verbeterd evenals het uitzicht op zee vanuit alle ruimtes van het hotel, inclusief alle kamers. Met de renovatie is de hotelcategorie verhoogd naar premium van de RIU Palace-keten en is het concept aangepast naar Only Adults by RIU.

248 kamers

Het vier sterren-hotel heeft zijn 248 kamers behouden en deze zijn allemaal volledig gerenoveerd. Alle terrassen van de kamers bieden nu een spectaculair en volledig uitzicht op de Atlantische Oceaan. Het nieuwe ontwerp van de kamers wordt gekenmerkt door een tijdloze en elegantie esthetiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een neutraal kleurenpalet. Met de renovatie is een serene en eigentijdse sfeer gecreëerd die de rust van de gasten ten goede komt.

Nieuwe loungebar

Alle gemeenschappelijke ruimtes van het Hotel Riu Palace Calypso zijn volledig gerenoveerd. De lobby is uitgebreid en opnieuw ontworpen om het uitzicht op de oceaan beter te benutten vanaf het moment dat gasten het gebouw binnenkomen en om de natuurlijke lichtinval te maximaliseren. Hierbij zijn materialen gebruikt die helderheid en ruimtelijkheid bevorderen. Het resultaat is een ontwerp dat frisheid en moderniteit uitstraalt zonder de essentie van de klassieke stijl te verliezen. Er zijn ook nieuwe gemeenschappelijke ruimtes toegevoegd, zoals een nieuwe loungebar binnen en buiten, en een zonneterras met Balinese bedden, ideaal voor de ontspannen sfeer van een hotel alleen voor volwassenen

Krystal

Verder is het gastronomische aanbod van het hotel verrijkt en uitgebreid naar drie opties met de toevoeging van restaurant Krystal, een à-la-cartegourmetrestaurant dat een aanvulling vormt op het hoofdrestaurant en de snackbar, die eveneens volledig gerenoveerd zijn. Het ontwerp van het hoofdrestaurant, waar opnieuw natuurlijk licht centraal staat, is bedoeld om een ruimte met persoonlijkheid te creëren door middel van elegantie en eenvoud.