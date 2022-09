Vuelandia en VvKR tekenen samenwerkingscontract

Deel dit artikel

Vuelandia en de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) hebben vandaag in Hoofddorp een samenwerkingscontract getekend. Dit gebeurde in aanwezigheid van Ton Brinkman (voorzitter VvKR) en Mikel van Nimwegen en Danny Ruitenberg (eigenaren/directeuren van Vuelandia). Daarnaast is Vuelandia ook zeer verheugd om businesspartner te zijn geworden van VvKR.

Ruim 440 leden van de VvKR kunnen hiermee via de Vuelandia Travelnavigator gebruikmaken van de service en diensten van Vuelandia op gebied van vliegtickets, hotels en autohuur.

Op de foto van links naar rechts: Mikel van Nimwegen, Ton Brinkman en Danny Ruitenberg.

Author Sharon Evers