De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) is komend jaar met een groep van haar leden aanwezig op het Vakantie Festival, dat plaatsvindt van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Op een speciaal ingericht VvKR-plein presenteren diverse kleinschalige reisorganisaties zich gezamenlijk aan het publiek. Bezoekers kunnen hier kennismaken met een breed aanbod van unieke, op maat gemaakte reizen waarbij persoonlijke aandacht, authenticiteit en beleving centraal staan.

Kim Nooyens (voorzitter van VvKR, licht toe): “Onze leden staan voor reizen met aandacht: persoonlijk, duurzaam en ver weg van het massatoerisme. Het Vakantie Festival biedt ons de kans om die verhalen rechtstreeks te delen met reizigers die op zoek zijn naar betekenisvolle ervaringen. Samen laten we zien hoe rijk kleinschalig reizen kan zijn.”

Deelnemers

Onder de deelnemende organisaties bevinden zich onder meer Sable Tours, Cuba4all, Let’s Go Guatemala, African Travels, Inezia Tours, Reisbrigade, Mavi Travel, Actief in Tsjechië, Dades Reizen, Travelmood, Travel Happiness en Rondreis op Maat.

Passie

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt de kracht van deze samenwerking: “Met de VvKR en hun leden brengen we een enorme diversiteit en passie binnen. Van Latijns-Amerika tot Afrika en van natuurexpedities tot cultuurreizen, het zijn juist deze kleinschalige specialisten die de magie van reizen tastbaar maken voor onze bezoekers.”

Onmisbaar

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) ziet hierin een bevestiging van de breedte van het festival: “Dat zoveel VvKR-leden direct meegaan in dit avontuur, laat zien dat ons festival aansluit bij de behoeften van de branche. We willen laten zien dat reizen in alle vormen en maten mogelijk is, en de VvKR-leden zijn daarin onmisbaar door hun kennis, persoonlijke benadering en unieke productaanbod.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 tot en met 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.