Het Disney Stars Team van Walt Disney Parks and Resorts doet graag weer mee met de aankomende TravDay op 26 maart.

“We vinden TravDay het ideale evenement om verschillende reisagenten en weer te spreken over onze drie bestemmingen: Disneyland® Paris, Walt Disney World Resort in Florida en Disney Cruise Line.

Deze editie laten we reisagenten kennis maken met het vernieuwde koninklijke Disneyland® Hotel dat op 25 januari weer is geopend in Disneyland Paris.

In dit compleet vernieuwde 5-sterrenhotel bij de ingang van het Disneyland® Park beleef je een koninklijk sprookje.”

Nog niet aangemeld voor TravDay? Dat kan hier!