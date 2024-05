Lysette Laarman (Product Manager TUI) ging onlangs samen met tien reisadviseurs van verschillende TUI-reisbureaus op reis naar de Italiaanse regio Drei Zinnen. Ze vertelt.

Na een snelle incheck en een lekkere kop koffie stapten we aan boord van de SkyAlps-vlucht naar Bolzano. SkyAlps is een kleine, regionale airline in Zuid-Tirol, met een kleine vloot van vijf Dash DHC-8 Q400 vliegtuigen. De kleine vliegtuigen, voorzien van turbopropmotoren, vervoeren maximaal 76 passagiers. Na een korte, ontspannen, vlucht van circa twee uur landden we in Bolzano. Hier werden we opgepikt door een transferbus die ons in twee uur naar het viersterren-superior Hotel Alpenblick in Sexten bracht.

Hotel Alpenblick

Goed eten en drinken zijn een essentieel onderdeel van een vakantie in \Zuid-Tirol. Eenmaal aangekomen bij Hotel Alpenblick schoven we dan ook aan voor een kleine apero en een smaakvol vijfgangendiner. De chef-kok van Alpenblick heeft in een sterrenrestaurant gewerkt en dat zie en proef je zeker. Na nog een klein drankje in de bar was het tijd om onze fijne, ruime kamers op te zoeken en ons voor te bereiden op de komende dagen.

Bucketlist

Het skigebied Drei Zinnen bestaat uit vijf bergtoppen, die middels 32 moderne skiliften met elkaar zijn verbonden. In totaal geniet je hier van 115 kilometer skipiste en een fantastisch uitzicht op de Dolomieten. Het gebied blinkt uit in variatie en is geschikt voor zowel beginners en families als gevorderden. Kinderen genieten volop in familieparadijs Haunold, met verschillende skiliften, 23 kilometer skipiste, vier skihutten en een verlichte piste voor het avondskiën. Gevorderden genieten van prachtige lange bosafdalingen, brede carvepistes en een paar mooie zwarte dalafdalingen. Uniek is ook de 43 kilometer lange skitocht Giro delle Cime, waarbij je maar liefst 5.600 hoogtemeters overbrugt en meerdere toppen van de Dolomieten verkent. Dit is er eentje voor op de bucketlist! Wil je tijdens je skivakantie in de Drei Zinnen leren skiën of snowboarden, of je techniek verbeteren? De verschillende skischolen in de omgeving helpen je hier graag bij.

Kunstsneeuw

Italië is een meester in het maken van kunstsneeuw. Het land heeft al meerdere prijzen gewonnen voor de beste sneeuwkanonnen en de kwaliteit van de kunstsneeuw. In de huidige tijd van global warming is dit geen overbodige luxe. Drei Zinnen beschikt over 500 hoogwaardige sneeuwkanonnen, waardoor het gebied zeer sneeuwzeker is. Dat is dus op en top genieten van die 115 kilometer skipiste. Is dit niet voldoende? Bij TUI upgrade je je skipas in Drei Zinnen eenvoudig naar de Dolomiti Superskipas. De Dolomiti Superski is met vijftien skigebieden, 1.200 kilometer aan skipistes en 450 skiliften de grootste skiregio ter wereld. Alle skigebieden zijn met dezelfde skipas toegankelijk. Zowel Drei Zinnen, als ook het naastgelegen skigebied Kronplatz, vallen binnen de Dolomiti Superskipas. Zo geniet je van twee skigebieden (in totaal 200 kilometer skipiste!) met één skipas! Vanaf het dalstation van Vierschach in de Drei Zinnen vertrekt de Pustertal Express, een treintje, dat je binnen 30 minuten naar het dalstation van Percha in Kronplatz brengt. Op vertoon van je skipas reis je bovendien helemaal gratis.

Gevarieerd programma

De skiregio Drei Zinnen organiseert gedurende het winterseizoen een gevarieerd programma. Zo kun je je wekelijks aanmelden voor het avondskiën en -rodelen en wordt er wekelijks een begeleide skitocht Giro delle Cime aangeboden. Tijdens de presentatie komt het ene na het andere mooie plaatje voorbij. Je begrijpt het, wij konden niet wachten om het gebied zelf te verkennen. Het was een schitterende heldere dag en vanuit de skilift genoten we van prachtige uitzichten op de Dolomieten. In een paar uur tijd werden we begeleid door het gebied en ontdekten we verschillende bergtoppen en afwisselende afdalingen. Het was inmiddels bijna eind maart, maar de piste condities waren nog erg goed.

Fantastische combinatie

Bij een dag op de piste hoort een hapje en een drankje in een bergrestaurant of hut. In het skigebied Drei Zinnen is het met 27 restaurants en hutten vrij eenvoudig om een leuk plekje te vinden om even te pauzeren, te genieten van het uitzicht en het lekkers dat er uit de keuken komt. Zuid-Tirol heeft de fantastische combinatie van een Alpine en een Mediterrane keuken. Want dat is Italië; genieten van de natuur en lekker skiën, in combinatie met fantastisch eten en dat voor een hele goede prijs! Het prijsniveau ligt namelijk een stuk lager dan in Oostenrijk.

Accommodaties

De volgende ochtend bezochten we de accommodaties uit het aanbod van TUI. We begonnen bij Montanaris, een fantastisch, modern appartementencomplex, met 27 appartementen, in het centrum van Niederdorf. Op vijf minuten loopafstand ligt het station van de Pustertal Express die je in 15 minuten naar de pistes van Kronplatz of Drei Zinnen brengt. Ideaal dus voor de Dolomiti Superskipas! Je verblijft hier op basis van logies, maar het is mogelijk om een ontbijtpakket te bestellen. Na het skiën is het heerlijk ontspannen in de wellness of het zwembad. De volgende stop was Romantikhotel Santer in Toblach. Dit viersterrenhotel heeft 85 kamers, verdeeld over twee aaneengesloten gebouwen. In dit gezellige familiehotel geniet je niet alleen van de gastvrijheid, maar ook van de uitgebreide wellness (3.000m2) en de fantastische keuken. Het adults only hotel (vanaf twaalf jaar) ligt direct aan de langlaufloipe in Toblach en biedt een shuttleservice aan naar het treinstation van de Pustertal Express. Ook worden er meerdere keren per week winterwandelingen en pilates-lessen georganiseerd en kun je hier sneeuwschoenen en nordic walking-stokken huren.

Spectaculair uitzicht

Na een cappuccino op het terras van Romantikhotel Santer reden we door naar Naturhotel Leitlhof. Dit hotel in het sfeervolle Innichen biedt uitzicht op de Haunold, het familieskigebied van Drei Zinnen waar bovendien wekelijks avondskiën en –rodelen wordt georganiseerd. In dit unieke hotel staan duurzaamheid en lokale producten centraal. Van eigen stroom en energievoorziening tot een eigen bio boerderij, waarvan de lekkerste gerechten worden bereid. Bij Naturhotel Leitlhof geniet je van een spectaculair panoramisch uitzicht op de Dolomieten en neemt een gids je graag mee op de beste sneeuwschoen wandeltochten die je naar de mooiste plekjes brengen. De shuttlebus van het hotel brengt je graag naar de ‘huisberg’ Haunold, of naar het treinstation van de Pustertal Express. Tijd voor ontspanning? Neem een duik in het zwembad met uitzicht op de bergen. Of kom even helemaal tot rust in de onlangs gerenoveerde wellness (3000m2).

Modern

In Innichen biedt TUI ook Mountain Home Innerkofler aan, die we helaas niet konden bezoeken. De moderne en knusse appartementen van Mountain Home Innerkofler vind je op slechts 100 meter van het gezellige centrum van Innichen. De moderne appartementen zijn ruim ingericht en zijn van alle gemakken voorzien, hebben lekkere bedden en een goed uitgeruste keuken. Broodjesservice of ontbijtservice in het appartement is ook mogelijk, op aanvraag.

Unesco-Werelderfgoed

De Dolomieten, waar ook Drei Zinnen onderdeel van is, zijn een bergketen in de Noord-Italiaanse Alpen met achttien pieken van meer dan 3.000 meter hoog. Het gebied heeft een oppervlakte van bijna 142.000 hectare en omvat een van de mooiste berglandschappen ter wereld, met verticale wanden, steile kliffen en diep uitgesleten dalen. Vanwege zijn schoonheid zijn de Dolomieten Unesco Werelderfgoed geworden. Uniek dus om hier doorheen te skiën, maar ook fantastisch om hier te langlaufen of sneeuwschoenwandelen. Wij gingen de bergen die middag op geheel andere wijze trotseren, namelijk per slee! We namen de kabelbaan omhoog naar de Rotwand, vanwaar we genoten van vijf kilometer lang rodelplezier. Deze leuke, snelle baan smaakte naar meer, dus eenmaal in het dal stonden we als kleine kinderen te roepen: ‘nog een keer, nog een keer!’ Na een tweede keer te hebben gepoogd de snelheidsrecords te verbreken was het helaas tijd om de sledes weer in te leveren. We doken nog even de wellness en het zwembad van het hotel in en genoten ’s avonds weer van de lekkere gerechten bij Alpenblick.

Winter- én zomerbestemming

De eerste accommodaties voor het komende winterseizoen zijn alweer boekbaar bij TUI. Wil jouw klant niet zo lang wachten, Drei Zinnen is ook fantastisch in de zomer en een topbestemming voor wandelaars en gezinnen. In de bergen vind je verschillende familieparken met speeltuinen en een avonturenroute. Ook is er een zomerrodelbaan en kun je hier heerlijk wandelen (bijvoorbeeld de wandeling naar de Tre Cime), fietsen en mountainbiken. In de zomer en winter is een uitstapje naar Lago di Braies ook zeker de moeite waard, wat een sprookje. Kortom; er is nog genoeg te ontdekken in de Drei Zinnen!