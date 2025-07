Op woensdag 6 augustus (9.30 – 10.30 uur) houdt WavesOnline, in samenwerking met Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises, een exclusief webinar voor reisprofessionals.

Tijdens deze sessie neemt dé sales expert van beide luxe rederijen jou mee in hun wereld van verfijnd cruisen. Zo kun jij, na het volgen van dit webinar, jouw klanten koppelen aan de juiste rederij. Luxe rederijen betekent natuurlijk ook mooie reissommen en commissies. Hier wil je dus bij zijn!

Reisagenten krijgen inzicht in de elegante schepen, culinaire beleving en unieke vaarroutes van beide merken. Ook worden de verschillen tussen Oceania en Regent helder toegelicht, waardoor jij straks in je advies echt het verschil kunt maken.

Goed om te weten: de inauguratie van het nieuwste schip van Oceania, de Allura, staat gepland op 18 juli. In december 2026 wordt het nieuwste schip van Regent Seven Seas verwacht, de Seven Seas Prestige. Leuke haakjes voor op je eigen socials!

Uiteraard boek jij Oceania, Regent Seven Seas & jouw andere cruises (incl. vlucht, hotel en transfers) snel en eenvoudig online bij WavesOnline.com.

Ben jij al partner van WavesOnline? Meld je dan direct aan voor het webinar via de eventpagina in jouw eigen account. Nog geen partner, maar wél nieuwsgierig? Stuur dan een mailtje naar busdev@wavesonline.com.