

Afgelopen weekend ging WavesOnline, onder leiding van Jennifer Vermaas, met een enthousiaste groep reisagenten aan boord van de Sky Princess voor een inspirerende famtrip. In slechts een paar dagen tijd ontdekten ze het schip tot in de kleinste details. Het was een geweldige ervaring! De reisagenten kwamen dan ook thuis vol inspiratie, nieuwe inzichten en waardevolle indrukken.



Uiteraard werd ook het culinaire aanbod uitgebreid getest. Van de overheerlijke pizza’s bij Alfredo’s tot de perfecte surf & turf in de Crown Grill. Het was een feestje voor de smaakpapillen! En wat de cocktails betreft? De 24K Margarita was voor velen dé favoriet van de reis.



Naast de gastronomie genoten ze van het indrukwekkende entertainmentprogramma aan boord. De groep deed fanatiek mee aan diverse quizzen en liet zich volledig meeslepen door de spectaculaire show: Rock Opera (wat absoluut een aanrader is voor iedere gast aan boord!).



Tijdens een inspirerende presentatie van Marc maakten we nader kennis met het unieke product van Princess Cruises, waarna Stephanie de groep meenam op een exclusieve rondleiding langs bijzondere ruimtes, waaronder de imposante Sky Suite!



De famtrip leverde niet alleen waardevolle kennis op, maar ook een onvergetelijke ervaring vol gezelligheid, inspiratie en beleving.



Wil jij de volgende keer ook mee op zo’n inspirerende reis?

Houd WavesOnline dan goed in de gaten! In de komende maanden verwachten ze meerdere reizen bekend te maken. En die wil je zeker niet missen!