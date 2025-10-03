De eerste famtrip van 2026 vindt plaats van zondag 4 tot en met dinsdag 6 januari 2026. WavesOnline gaat samen met een selecte groep reisagenten aan boord van het nieuwste vlaggenschip van Cunard, Queen Anne. Dit biedt een unieke kans om het nieuwste schip van Cunard als gast te ervaren.



Tijdens deze reis is het volgende inbegrepen:

3 daagse cruise met de Queen Anne o.b.v. 2-persoonsbezetting

Route: Southampton naar Hamburg

Volpension: ontbijt, lunch en diner

Koffie, thee, water en vruchtensap, 24 uur tot je beschikking

Entertainment: van theater tot live muziek

De Cunard traditie: dagelijkse afternoon tea

Service charge (fooien)

Vluchten en transfers

En een extra boordtegoed dat naar eigen wens te besteden is. Kies jij voor een internetpakket of een extra drankje?

Stap jij samen met ons aan boord om persoonlijk kennis te maken met deze traditionele en verrassende rederij?

Meld je dan snel aan via de eventpagina in jouw WavesOnline account of via dit aanmeldformulier!

De inschrijvingen zijn geopend tot en met woensdag 15 oktober 2025. Na de sluitingsdatum zullen wij je uiterlijk vrijdag 17 oktober laten weten of wij jouw plekje aan boord kunnen bevestigen!



Aanmelden kan via deze link.