In Bernie’s Bar & Kitchen op het Circuit van Zandvoort namen vrijdag zo’n 250 genodigden afscheid van Hans Knottnerus, Managing Director van Sunny Cars en Formule 1-fan, die met vroegpensioen gaat. Tijdens de receptie spraken Marco Ammerlaan en Suzanne Al, die Knottnerus opvolgen als Managing Director en Board Member, hun waardering uit voor de man die jarenlang aan het roer stond van de autohuurbroker. Daarnaast waren er ook toespraken van Sunny Cars-oprichter Kai Sannwald en Thorsten Lehman (managing partner) en Managing Director TUI Nederland en België Arjan Kers die namens de branche sprak als ANVR-voorzitter.

Sinds de eerste werkdag in zijn carrière is Knottnerus in de mobiliteit werkzaam geweest. Al: “Je hebt je hele leven in de autowereld gewerkt, maar geeft niet heel erg veel om auto’s geeft, op de auto die je privé rijdt na. Wat je vooral boeit, is het verbeteren van processen en het verbinden van mensen.” De overstap naar Sunny Cars bleek een gouden greep. “Dat was echt een schot in de roos. Onder jouw leiding is Sunny Cars in Nederland enorm gegroeid en echt een succesverhaal geworden. Ik weet nog dat we met zestien collega’s waren, in een pand boven een garage in Nieuw-Vennep. Met een meetingroom waar de garagedeur open ging als we licht wilden. We verhuisden naar Hoofddorp en inmiddels hebben we een prachtig pand in Haarlem op de tiende verdieping. Als je ziet wat voor ontwikkelingen we hebben doorgemaakt onder jouw leiding, dat is echt bijzonder. We groeiden van een bescheiden omzet naar nummer 11 in de Top 50 van de reisbedrijven. Dat is allemaal onder jouw vleugels gebeurd.”

Marco Ammerlaan en Suzanne Al.

Wederzijds vertrouwen

Sannwald: “Ik was destijds ontzettend blij dat je aan boord kwam en dat ben ik sindsdien altijd gebleven. We hebben samen zoveel meegemaakt en wanneer zich moeilijke situaties voordeden, kwamen we er altijd samen doorheen. Dat was alleen mogelijk dankzij ons wederzijdse vertrouwen, en in de 25 jaar dat we elkaar kennen, is er geen enkel moment geweest waarop ik daar ook maar één seconde aan heb getwijfeld. Daar ben ik je oprecht, oprecht heel dankbaar voor. Naast het bouwen van een geweldig bedrijf heb je ook een fantastisch team opgebouwd. De uitspraak ‘trust is the foundation of our relationships’, die onderdeel is van de Sunny Cars guiding principles, is voor mij dan ook ontzettend belangrijk.” Naast resultaten stond tijdens de speech van Ammerlaan en Al vooral de manier waarop Knottnerus leiding gaf centraal. “Jij gelooft heel sterk in vertrouwen en vrijheid als basis voor samenwerking”, aldus Al. “Je bent impulsief, je denkt snel en je handelt vaak nog sneller. Dat werkt heel goed zolang je, zoals je zelf zegt, de goede mensen om je heen hebt. Dat is ook absoluut jouw grote kracht: de goede mensen om je heen verzamelen en mooie teams bouwen. Daarmee is jouw carrière echt een verhaal van daadkracht en indrukwekkende resultaten.”

Marco Ammerlaan, Suzanne Al, Thorsten Lehman, Hans Knottnerus en Kai Sannwald.

Het gezicht en de ziel

“Velen kennen Hans simpelweg als ‘Hans van Sunny Cars’ en dat is niet alleen omdat zijn achternaam voor sommigen een tongbreker was, maar vooral omdat hij zo sterk verbonden was met het merk. Hij was het gezicht én de ziel van Sunny Cars in de Benelux, Frankrijk en andere landen”, aldus Kers. “Hans heeft een ongelofelijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van Sunny Cars. Hij wist het bedrijf stevig te positioneren door de aansluiting bij de ANVR en het SGR, waarmee hij niet alleen de organisatie naar een hoger niveau tilde, maar ook het vertrouwen van partners en consumenten versterkte. Hij maakte van Sunny Cars niet zomaar een autoverhuurbedrijf, maar een betrouwbare reispartner.”

Plezier

“Wat wij ons misschien nog het meest zullen herinneren zijn de momenten waarop je met flair en vastberadenheid het verschil maakte”, aldus Ammerlaan. “Jij hebt ons vooral geleerd dat het belangrijk is om plezier te hebben in je werk. Je grootste nalatenschap is een werkomgeving waar mensen gezien, gewaardeerd en gesteund worden. Voor jou draait alles om mensen. Niet omdat het goed is voor de business, dat is ook mooi meegenomen, maar omdat het in je natuur zit om te zorgen, te luisteren en ruimte te geven.” Ammerlaan: “Wat mij altijd is bijgebleven, is dat als er thuis iets speelde, jij zei: “Wat doe je hier dan? Ga naar huis. Jij bent thuis nodig.” Dat gaf mij zoveel vertrouwen en rust. Dat vertrouwen en die menselijkheid maken je tot een leider, een manager, een directeur die ik niet snel zal vergeten.’

Typische Hans-mix

Hans liet de aanwezigen weten dat Knottnerus meer was dan een ondernemer. “Hij was altijd de gentleman. In zijn kleding, in zijn manier van doen. Altijd perfect gekleed, met een smetteloos gestreken overhemd, vaak een pochet in zijn jasje, maar ook altijd attent, met een vriendelijk woord of een scherp, goed doordacht commentaar. En altijd met een vraag tijdens de ALV’s, soms zelfs voordat de voorzitter klaar was met de vorige zin. Altijd een vraag waar iedereen even stil van werd, omdat het meestal de juiste vraag was. Tegelijkertijd was hij ook de gastheer pur sang. Samen met de Sunny Cars-familie stond hij tijdens talloze branche-evenementen en ANVR-congressen klaar om iedereen welkom te heten, met een glimlach en die typische Hans-mix van professionaliteit en gezelligheid. Je wist: als Hans er was, zat de sfeer goed, de organisatie strak en het glas nooit leeg.”

Nieuw hoofdstuk

“Nu begint het echt, een nieuw hoofdstuk zonder targets, behalve je fietskilometers of misschien je legoprojecten. Jij bent een groot Lego-fan. Jij weet hoe je losse stukjes samenbrengt tot iets groots. Dat is jouw echte kracht”, aldus Al. “Namens ons allemaal, dank je wel Hans. Voor de afgelopen jaren, voor je begeleiding, voor je leiderschap, je humor en je menselijkheid. We gaan je missen en wensen je alle goeds in deze nieuwe fase van je leven. Geniet van de rust, de vrijheid en de mensen om je heen die je liefhebt.”

Karakter

“Zijn hart lag niet bij de auto’s zelf, maar bij de mensen, bij het team, bij de klanten en bij de partners”, aldus Kers. “Hij zag het niet als een product, maar als een dienst, als een ervaring. Juist dat maakte hem zo succesvol. Hij begreep dat echte groei niet komt uit wat je verkoopt, maar uit hoe je het doet. Hij wist als geen ander dat ondernemerschap niet stopt bij het runnen van een bedrijf, maar ook betekent: investeren in relaties, samenwerkingen en de toekomst van de sector. Wat Hans bovendien altijd heeft gedaan, is mensen om zich heen sterker maken. Hij heeft een team opgebouwd dat zijn visie begrijpt en dat nu met dezelfde energie zijn rol verder draagt. En dat is misschien wel de grootste erfenis die iemand kan achterlaten: een organisatie en een groep mensen die dankzij jouw leiderschap klaar zijn voor de toekomst. Dank je voor je visie, je stijl, je vragen, je uitspraken, je gastvrijheid en vooral je warmte en menselijkheid. Je hebt ons laten zien dat succes niet alleen draait om cijfers, maar ook om karakter.”

Hans Knottnerus en Arjan Kers.

Grote schoenen

“We zeggen dankjewel tegen iemand die Sunny Cars als geen ander heeft gevormd, zoveel jaren lang, op een perfecte manier. Hans heeft echt het verschil heeft gemaakt met een heldere geest, met radicale eerlijkheid en met een directheid waardoor je je soms afvroeg of je het antwoord wel wilde horen”, aldus Lehman. “Jij leeft ons motto: we take care. Altijd met humor, geestigheid en dat heerlijke vleugje ironie dat jou zo uniek maakt. Ik heb veel van je geleerd en altijd met veel plezier met je gewerkt. Je laat echt grote schoenen achter om te vullen. Ik wens je veel vreugde, plezier en gezondheid in deze nieuwe fase van je leven.”

Vrienden blijven

“Je draagt je verantwoordelijkheid nu over aan Suzanne en Marco, en ook zij hebben de afgelopen jaren veel van je geleerd. Er had echt geen betere oplossing voor Sunny kunnen zijn”, aldus Sannwald. “Je hebt veel ideeën over waar je in de nabije toekomst naartoe wilt reizen, en ik wens je daar heel veel plezier bij. En natuurlijk wens ik je het allerbeste voor de toekomst. Meer hoef ik eigenlijk niet te zeggen, want ik weet zeker dat we contact zullen blijven houden en vrienden zullen blijven.”

Cadeaus

Als afsluiting kreeg Knottnerus een aantal mooie cadeaus, waaronder een Breitling-horloge, een Sunny Cars-koffer, een tegeltje met de spreuk ‘Lieve Hans, we denken niet dat we zonder je kunnen, maar we gaan het wel proberen’ en ‘Hans, het magazine’, vol verhalen van collega’s, vrienden, oud-collega’s en reispartners. “Zet morgen een goede kop koffie, ga ervoor zitten en geniet. Er staan verhalen in van iedereen die jou een warm hart toedraagt.”