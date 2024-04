Annemieke Seegers en Mariela Prosee-Wever werken beiden nog geen jaar bij Net Travel Group (NTG), maar zijn al helemaal ingeburgerd. Annemieke als Sales- & Account Manager en Mariela als Manager Industry Relations & Sales, waar voor allebei genoeg uitdaging ligt om NTG nog beter op de kaart te zetten. Tijd om bij te praten.

Zowel Annemieke (voorheen Travel Impressions) als Mariela (Otravo/Vliegtickets.nl) geven aan dat de meesten inmiddels wel op de hoogte zijn dat zij bij NTG zijn begonnen. We spreken elkaar op het kantoor van NTG in Hoofddorp, op een steenworp afstand van Schiphol.

Foto: Mariela Prosee-Wever (links) en Annemieke Seegers.

Hoe bevalt het?

Annemieke: “Heel goed. De functie is niet nieuw, maar ik word in tegenstelling tot mijn voorgangers breed ingezet voor de gehele NTG groep. En dat biedt alleen maar voordelen. Zowel op het gebied van sales/accountmanagent als op marketing willen we nog meer van ons laten horen en zien. Veel reisprofessionals zijn bekend met wat we in huis hebben en kunnen aanbieden, maar toch blijft het belangrijk om continu ‘top of mind’ te blijven. Want wij denken dat er nog genoeg reisprofessionals zijn die we kunnen interesseren voor onze producten en diensten.”

Mariela, jij werkte in het verleden bij airlines als Martinair, Delta Air Lines, United Airlines, maar ook bij Otravo en Vliegtickets.nl. Wat doe je bij NTG?

Mariela: “Ik houd mij in eerste instantie vooral bezig met de airline contracting. Dit onderdeel heb ik overgenomen van Danny Ruitenberg (mede-oprichter NTG,red.). Want het bedrijf en het onderdeel airlines zijn inmiddels zoveel groter geworden, dat je dit niet zomaar er even bij kunt doen. De luchtvaart is mijn liefde en bij NTG kan ik hier veel mee doen. We willen de NTG-etalage zo breed mogelijk maken. We beschikken over een grote userclub van boekers, wat bijvoorbeeld ook voor airlines heel interessant is voor gerichte communicatie op gebruikersniveau. Daarnaast doe ik samen met Annemieke ook sales en accountmanagement; er zijn klanten waarin we in product overlappen en die we dus prima samen kunnen doen.”

Jullie zijn dus eigenlijk een soort setje binnen NTG?

Mariela: “Ja, naar buiten toe zeker, we vullen elkaar goed aan. Annemieke met haar ervaring binnen de B2B-retail en ik met mijn ervaring in airline contracting. We hebben elk onze specialiteit, wat ik heel positief vind, want dit zorgt voor gerichte kennis en focus. Intern hebben we een beetje onze specialisatie op leveranciersniveau. Annemieke wat betreft Flexible Autos, hotels en de platformen en ik in airlines. Maar naar buiten toe willen we dit wel combineren, zijn we ook elkaars back-up en weten we van elkaar precies waar we mee bezig zijn.”

Annemieke: “Met NTG zijn we flink aan het doorpakken en laten we ons gezicht op nog meer plekken zien. Denk aan het sponsoren van het ANVR-Congres, de Travel Challenge waar we ook dit jaar weer als hoofdsponsor aanwezig zijn, en uiteraard de Vakdag en diverse landelijke meetings. Zelf organiseren we ook activiteiten, steeds vanuit onze eigen visie en op onze eigen manier. We bouwen voort op onze eigen kracht, die we versterken met innovatie en kennisuitbreiding.”

“Onze etalage is veel breder dan die van een airline “

Mariela Prosee-Wever

Waar zijn jullie de eerste periode druk mee geweest?

Annemieke: “We hebben vooral kennis gemaakt met bestaande gebruikers, die ook op de hoogte werden gebracht van alle veranderingen binnen onze organisatie. De komende periode, en zeker in combinatie met de komst van de nieuwe flight tool, willen we gebruiken om bij nieuwe klanten onder de aandacht te komen. Het is trouwens leuk om te zien dat binnen onze branche Mariela weer hele andere mensen kent dan ik.”

Mariela: “We hebben heel wat evenementen afgelopen. Van de Vakantiebeurs en leveranciersdagen tot het Reisgala, enzovoorts. Op de Vakdag waren we met het hele NTG-team aanwezig. Sommige collega’s hebben alleen telefonisch of per e-mail contact met onze klanten, de Vakdag is dus een uitgelezen kans om elkaar in het echt te spreken en te ontmoeten. En dan merk je ook dat het teamgevoel heel erg aanwezig is.”

Kan je in het kort de merken benoemen die onder NTG vallen?

Annemieke: “Vuelandia, dit label bestaat het langst en is voornamelijk bekend als consolidator voor onder andere vluchten, hotels, transfers en daarnaast natuurlijk de Travel Navigator. Dutch Travel Services is een online B2B-boekingsplatform voor pakketreizen. We bieden in deze omgeving heel veel mogelijkheden en als B2B-partner hebben we alles in huis voor het zoeken en boeken van reizen in welke vorm dan ook. Flexible Autos, waarvan Vuelandia in 2018 als GSA van Nederland en België is aangesteld, staat bekend om de flexibele en scherpe boekingsvoorwaarden voor all inclusive-autohuur, met een hele aantrekkelijke commissie voor de reisagent vanaf 18%. Flexible Autos heeft het afgelopen jaar qua sales en marketing redelijk stilgelegen, maar krijgt de komende tijd weer de volle aandacht. My Site Works IT Solutions (MSW), gevestigd in Spanje, is het vierde label dat onder NTG valt, en ontfermt zich over alle IT-aangelegenheden binnen de groep, waaronder ook de nieuwe Flighttool die eerdaags wordt gelanceerd. Niet alleen voor NTG, maar ook voor andere ondernemingen, is MSW actief.”

Jullie zijn toch al een tijd bezig met die Flighttool?

Annemieke: “Dat klopt, we willen de omgeving pas volledig lanceren als alles voldoet aan de beste normen. De livegang verloopt nu gefaseerd per gebruikersgroep, ook om eventuele feedback direct te kunnen oppakken. De gebruikers, die er nu al mee werken, zijn erg enthousiast. Zij ervaren de snelheid, beschikbaarheid en meer tariefsoorten als zeer positief. Wij zijn er in ieder geval heel erg trots op, want het is een hele goede engine geworden.”

Kan je iets meer vertellen voor hen die er nog niet mee werken?

Mariela: “De flighttool is sneller, heeft betere beschikbaarheid en er hangen verschillende sources achter. De tool is multi-GDS, is inclusief NDC en lowcost, en biedt ontzettend veel nieuwe zoekfilters waardoor je nog gerichter kan zoeken. Zo kun je bijvoorbeeld opgeven via welke luchthaven je wil vliegen, dat je niet langer dan twee uur overstaptijd wil hebben, enzovoorts. De zoekcriteria zijn zeer uitgebreid en helpen de agent nog sneller en gerichter om met een voorstel voor zijn of haar klant te komen. Daarnaast zijn er hele mooie tools hoe je het reisschema eruit kan krijgen voor je klant. Allemaal leuke gadgets waar de agent zijn voordeel mee kan doen in tijdwinst en het ziet er gewoon heel mooi en superprofessioneel uit.”

Waarom is het voor gebruikers interessant om via Vuelandia een vliegticket te boeken en niet gewoon rechtstreeks bij een airline?

Mariela: “Onze etalage is veel breder dan die van een airline. Wij bieden de mogelijkheid te vergelijken en hebben veel tariefsoorten. Dat kan je als agent niet vinden op een website van een airline. Maar we hebben ook andere specifieke airline-pakketten en natuurlijk NDC. Omdat we jaar op jaar zijn groeiend, zijn we ook voor veel airlines, en dus ook voor onze klanten, interessant.”

Annemieke: “De service en support die we bieden zijn ook erg belangrijk. Bij ons werken mensen met veel kennis en ervaring. In de afgelopen twee jaar heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden binnen het IATA en support-team. En dat merk je nu op de vloer, maar zeker ook in de positieve feedback die we van klanten krijgen.”

Mariela: “De ervaring die wij hebben, zie je wegdrijven bij airlines. En bij airlines hang je lang in de wacht, moet je vaak Engels spreken. Wij zijn snel bereikbaar, hebben korte lijntjes én spreken Nederlands. Ik denk dat we daarin echt een verschil maken, met de extra service die we bieden en de kennis die we aan boord hebben. Het is iets om trots op te zijn.”

Ik hoor wel veel reisagenten zeggen dat ze geen losse vliegtickets meer boeken…

Mariela: “Dat is een stukje angst meegenomen uit de Covid-tijd, denk ik. Het is alleen heel erg jammer als reisagenten dat besluit nemen. In mijn ogen kan je alles beter bij elkaar houden in plaats van klanten wegsturen naar een vergelijkingssite, de site van een airline of ander reisbureau. Ik denk dat je als ZRA, touroperator of als reisbureau daar het verschil in kan maken door alles onder één dak te houden, een goede reden om alles bij ons onder te brengen. Wij bieden een supermakkelijk en gebruiksvriendelijk platform met alle ondersteuning bij vragen over airlines. Als je er niet uitkomt, zijn wij bereikbaar. Als je het de passagier zelf laat doen, dan kan je er als reisagent ook niet over adviseren. Ik denk ook dat de reisagent, ZRA en touroperator het verschil kunnen maken met extra service.”

Annemieke: “Als je de service voor het boeken van een los vliegticket niet kan bieden, wat is dan nog de toegevoegde waarde van een ZRA of reisagent? Je gaat als consument juist naar een ZRA of reisbureau om dat stukje uit handen te geven. Je wil als reisprofessionals toch ontzorgen van deur tot deur?”

Hoe kunnen gebruikers snel aan tips & tricks komen als het gaat om de nieuwe flighttool?

Mariela: “Op de exacte lanceerdatum moet nog een klap worden gegeven, maar dat zal in de komende periode zijn. Dan gaan we zeker webinars organiseren, en nieuwsbrieven en dergelijke versturen.”

Hoe zit het eigenlijk met de hotels die via Vuelandia geboekt kunnen worden?

Annemieke: “In de hoteltool hangen meer dan 60 beddenbanken en dat zijn ook de bekende namen zoals Iberostar en RIU, waarvan ik weet dat heel veel agenten die ook direct gebruiken. We zien dat we goed zitten qua prijs en beschikbaarheid, het is daarom absoluut de moeite waard om via onze beddenbanken te boeken. De tarieven stellen we netto op, waardoor je als reisagent zelf je marge kunt bepalen. Het is een mooi B2B-product en binnen handbereik voor onze gebruikers.”

“Deze twee bieden ons een bak aan ervaring. We hebben wel echt een kwaliteitsimpuls gedaan in de organisatie op alle vlakken. Dat moet ook met groeiende omzet en we willen blijven innoveren.”

Mikel van Nimwegen (medeoprichter NTG)

Hoe geven jullie het verschil aan tussen Vuelandia en DTS?

Annemieke: “DTS is natuurlijk echt een op zichzelf staand label en het jongste label wat we in ons portfolio hebben. Het bestaat nu zo’n drie jaar en draait volop. Wel willen we (potentiële) gebruikers nog vaker laten zien wat de mogelijkheden binnen het platform zijn en aan de andere kant willen we leveranciers de mogelijkheid geven zich aan te sluiten bij het platform. Onze eigen VTO/Vuelandia waarin de pakketreizen dynamisch worden samengesteld is hier boekbaar met een unieke commissie in de markt van 14%. Daarnaast zijn touroperators zoals FTI, Corendon, de Jong Intra Vakanties en Duitse touroperators boekbaar, ook tegen eigen contractvoorwaarden van de retail. Het verschil tussen het aanbod via het platform de Travel Navigator van Vuelandia en het platform van DTS is dat bij Vuelandia alle producten modulair te boeken zijn. DTS is een touroperator-vergelijker en daar zijn touroperators boekbaar, zoals De Jong Intra Vakanties, FTI, Corendon en een aantal Duitse touroperators plus als extra het dynamische pakket van Vuelandia tegen een commissie van 14%.”

Reisagenten hebben ook vaak nog hun eigen systemen. Dus dan moeten ze gaan kiezen of ze via een label van NTG iets gaan zoeken of via andere systemen.

Mariela: “Ons losse reisproductenplatform Travel Navigator is gemaakt vanuit het oogpunt van de gebruikers. Een onderdeel daarvan is onze nieuwe flighttool. Deze is grotendeels door Danny Ruitenberg en onze eigen IT-mensen van MSW in elkaar gezet. Danny komt ook van de gebruikerskant en weet daardoor als geen ander wat de reisagenten willen. Hier is vanuit gebruikersperspectief gekeken, omdat we allemaal ervaringsdeskundigen zijn en constant met agenten contact houden. Omdat het IT-gedeelte binnen ons bedrijf zit, zijn er ook korte lijnen en kan je eenvoudiger aanpassingen maken naar de wensen van de gebruiker.”

Annemieke: “Een ander voorbeeld op het gebied van touroperating is dat er ook partijen met een eigen boekingssysteem kiezen om via ons DTS-platform hun aanbod aan te bieden. Het is namelijk een heel gebruiksvriendelijke en gemakkelijke transparante tool. Hierin is ook geluisterd naar de gebruiker en de leverancier die we hier bij elkaar brengen.”

Hoe gaan jullie verder met Flexible Autos?

Annemieke: “We zijn op dit moment aan het inventariseren met bestaande gebruikers, waar er steeds meer van komen, naar wat goed gaat en wat er beter kan. Ook hier hebben we een korte lijn met het hoofdkantoor van Flexible Autos. We willen bijvoorbeeld veel meer naar buiten brengen dat het een heel mooi all-inclusive product is. De bookingtool is alleen B2B en voldoet aan de wensen van een reisagent. Daarnaast bieden we hele goede verdienste, want 18% commissie is zeker niet meer een standaard verdienste op autohuurboekingen.”

In hoeverre gebruiken jullie de NTG-naam?

Annemieke: “Het is een overkoepelende naam waar de verschillende labels onder vallen, maar de labels op zich opereren los van elkaar en versterken elkaar. Het helpt ons heel erg om aan te geven dat NTG de overkoepelende organisatie is. Want als je bij iemand komt voor het Vuelandia-label, is het ergens logisch wanneer we uitleggen dat we ook de vertegenwoordiger zijn van Flexible Autos in Nederland en België. En dat men voor pakketreizen bij DTS terecht kan en voor techniek bij MSW. Ik zie ook een natuurlijke kruisbestuiving ontstaan van de labels, want klanten die al jaren vluchten bij ons boeken, raken geïnteresseerd in autohuur of andere producten, zoals hotels of transfers. Cross-sales gaat eigenlijk zo vanzelf, omdat we alles in huis hebben.”

“Qua pakketreis kan je alles bij ons boeken, van Spanje en Dubai tot Curaçao”

Annemieke Seegers

Wat is het leuke aan jullie baan bij NTG?

Annemieke: “De breedte in het aantal producten/partijen dat NTG aanbiedt en waarmee het samenwerkt. Sommige mensen denken misschien: wat veel en wat ingewikkeld. Wij vinden dat juist heel leuk en uitdagend. Ook dat we op maat kunnen kijken met een bestaande of een nieuwe klant. Wat zijn de wensen? Waar ben je naar op zoek? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Het zijn echt partnerships waar we aan werken.”

Wat zijn jullie doelen bij NTG en zijn er nog dingen die benoemd moeten worden?

Mariela: “We hebben het nog niet over de mogelijkheden gehad die wij bieden op het gebied van groepsreizen. Onze collega’s zien ook daar de vraag enorm toenemen. Het is misschien nog een redelijk onbekende afdeling binnen ons bedrijf, waar ook ZRA’s groepen kunnen onderbrengen. We hebben hier een groot serviceteam die ook daar enorm in bedreven zijn.”

Annemieke: “Blijven mee-ontwikkelen met de markt. We hebben ook niet voor niets met Vuelandia de innovatieprijs gewonnen tijdens het Reisgala van dit jaar. De dynamiek is zo groot en zo ingewikkeld en wij zijn erin gespecialiseerd om alles duidelijk op een rijtje te zetten. Als bedrijf blijven innoveren is echt het allerbelangrijkste. Er wordt hier altijd vooruitgedacht over de volgende stappen, op alle gebieden.”

Dit interview verscheen in de maart-editie 2024 van Travelpro. Lees hier gratis de volledige uitgave.

NTG

NTG is opgericht door Danny Ruitenberg en Mikel van Nimwegen in 2022. Het is de overkoepelende organisatie van Vuelandia/Net Travel Associates aangesloten bij ANVR, SGR en SGRZ, Dutch Travel Services, Flexible Autos en My Site Works – IT Solutions (MSW). Inmiddels werken er ruim 25 mensen voor het bedrijf dat actief is in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Tijdens het Reisgala begin dit jaar werd met het label Vuelandia de Innovation Award 2024 gewonnen.