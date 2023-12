Als zij echt iets anders zou moeten doen, dan wordt het de politie. De recherche om precies te zijn, terwijl hij zou kiezen voor een carrière in de houtbewerking. Maar voorlopig zitten beiden nog prima op hun plek. Een gesprek tussen Joyce Akkersdijk (Director Source Markets Benelux, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk bij FTI Group) en Marco Ammerlaan (Director of Sales Netherlands, Belgium & France bij Sunny Cars).



Marco: “Waarom wil je dit interview met mij doen?”

Joyce: “We werken allebei voor een Duits moederbedrijf, en dat doen we eigenlijk beiden op een net andere manier. Sunny Cars adapteert zich volledig in de markt, terwijl FTI de focus meer op het moederbedrijf legt en ziet Nederland als een regionale markt met een lokaal tintje. Ik vind het heel interessant om daar met jou over te praten. Hoe zie jij dat? En hoe reageert de markt daarop?”

Marco: “Ik denk dat je dat heel erg goed ziet. Sunny Cars is een buitenlands bedrijf, ons moederbedrijf zit ook in München, volgens mij zo’n drie kilometer bij FTI vandaan. Ondanks dat zijn we altijd van mening geweest dat je op het moment dat je in een land instapt, je dat moet doen volgens de wetten en normen van dat specifieke land. Dat betekent dus ook dat we voor de Nederlandse markt een Nederlands bedrijf zijn. Datzelfde geldt voor Sunny Cars België, dat zich helemaal op de Belgische markt richt met onder meer een eigen sales. Ik denk ook dat dit de enige manier is om succesvol te zijn. Je moet je helemaal onderdompelen in het land waar je je als bedrijf wil vestigen om uiteindelijk tot de grootste successen te komen.”

Joyce: “Wij hebben daar een iets andere visie op. Wij vinden dat je in de markt een goede sales- en serviceorganisatie moet hebben, maar we vinden ook dat je vanuit het moederbedrijf bepaalde afdelingen groter kan opzetten waardoor je leaner wordt, sneller kan reageren en ook sneller kan inspringen op ontwikkelingen. Als we dat voor elke markt afzonderlijk moeten doen, wordt het een stuk lastiger. We hebben gemerkt dat als we willen blijven doorgroeien, we bepaalde projecten centraal moeten oppakken om die vervolgens weer door te vertalen naar de landen waarin we actief zijn. Dit past in mijn rol als Director Source Market binnen FTI, waarin ik verantwoordelijk ben voor de Benelux, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk. Samen kijken we naar de synergieën, maar ook naar wat we vanuit de moederorganisatie kunnen delen en wat we nodig hebben in de markten, zodat we ons karakter niet verliezen. Wij leggen onze focus meer op sales en services in de markt, en IT wordt bijvoorbeeld gecentraliseerd.”

Marco: “Uiteindelijk is Sunny Cars, als je kijkt naar Nederland, een decentrale organisatie. We doen alles zelf, behalve inkoop en ICT. Dat zijn dan vaak van die enorme grote projecten die jij zojuist beschrijft en die je centraal wil oppakken. Een ander voorbeeld: in Duitsland gaan ze niet of nauwelijks naar Curaçao. Normaal gesproken zou het een product zijn met weinig aanpassingen, en toch passen we het centraal vanuit onze organisatie aan naar de Nederlandse markt omdat er veel vraag naar is.”

Marco: “Hoe gaat het eigenlijk met FTI?”

Joyce: “We kijken naar 2018/2019 als referentiejaar (vóór corona), en daar liggen de resultaten boven. Het gaat dus de goede kant op. Ik ben verantwoordelijk voor de groeimarkten en die doen het heel erg goed. We zien vooral een behoorlijke groei in Oostenrijk en de landen in centraal Oost-Europa, maar in Nederland heeft FTI moeite gehad met het last minute-zomerseizoen. We hebben uiteindelijk goede resultaten behaald en dat komt door een heel goed vroegboekseizoen. Maar de mensen die hebben gewacht op het last minute-seizoen kwamen bedrogen uit. De prijzen lagen zo ontzettend hoog en dat zien we vanzelfsprekend terug in de resultaten. Gelukkig ronden we het boekjaar heel erg positief af. We denken overigens wel dat de situatie, zoals die was, met enorm hoge prijzen, niet houdbaar is waardoor het toch weer zal afzwakken.”

Marco: “Als ik naar de autohuurwereld kijk dan hebben we te maken met een tegenovergesteld gedrag. Huurauto’s zijn dit jaar namelijk een stuk goedkoper dan vorig jaar. Vorig jaar lag de beschikbaarheid van huurauto’s heel erg onder druk. Inmiddels hebben er veel leveringen plaatsgevonden waardoor er meer huurauto’s beschikbaar zijn dat weer resulteert in een gemiddelde lagere prijs.”

Joyce: “Is het alweer in de lijn van 2018/2019?”

Marco: “De gemiddelde verkoopprijs is gedaald, maar nog wel hoger dan in 2018/2019. De omzet ten opzichte van dat seizoen is gestegen.”

Lees het hele artikel in Travelpro van november 2023.