Weer gedoe rondom vluchten Schiphol: luchthaven vraagt HV aantal passagiers te verminderen

Transavia is door Schiphol verzocht het aantal passagiers de komende weken te verminderen om daarmee de drukte aan te kunnen. “Dat betekent dat wij helaas moeten ingrijpen in het netwerk”, zo laat de airline in een mailing weten aan partners.

Transavia laat weten dat het lukt om een aantal vluchten te verplaatsen naar Eindhoven en Rotterdam. “Verder zullen we waar mogelijk passagiers omboeken. We ontkomen er ondanks de inspanningen niet aan om een beperkt aantal vluchten te annuleren en passagiers te moeten teleurstellen.”

Op social media klagen reizigers dat hun vlucht wordt omgeboekt, terwijl ze op hun oorspronkelijke vlucht nog stoelen kunnen boeken. Ook reisprofessionals bevestigen tegenover Travelpro dat vluchten worden omgeboekt, terwijl deze nog wel boekbaar zijn.

De luchtvaartmaatschappij wil passagiers en partners zo snel mogelijk duidelijkheid geven binnen de mogelijkheden die er nu zijn en probeert het schrappen van vluchten waar mogelijk te voorkomen. “Vanwege de aanpassingen op Schiphol hebben we ook kleine aanpassingen moeten doen op luchthavens Eindhoven en Rotterdam om tot de beste service voor onze passagiers te komen.”

Passagiers van wie de vlucht wordt geannuleerd of gewijzigd, ontvangen hierover zo snel als mogelijk bericht, aldus de airline. Op 4 april zal Transavia meer informatie geven over de periode 19 april tot en met 31 mei. “Uiteraard doen we onze uiterste best om gedupeerde passagiers een alternatief te bieden.”

