Weer klachtenregen voor Transavia na geschrapte vluchten

Deel dit artikel

Transavia heeft weer meerdere vluchten moeten schrappen, waaronder vluchten vanuit Valancia en Málaga naar Eindhoven. Reizigers klagen steen en been op social media.

Transavia liet al voor de meivakantie weten dat het fors heeft moeten ingrijpen in haar netwerk. Daarnaast ontstaan er problemen voor consumenten en reisbedrijven met betrekking tot het om-/bijboeken van (hotel)overnachtingen.

“Wij balen er enorm van, dit is niet de dienstverlening waar wij als Transavia voor staan”, zo laat de luchtvaartmaatschappij aan Travelpro weten.

De luchtvaartmaatschappij kampt met operationele uitdagingen. Vliegtuigen die worden ingefaseerd komen te laat binnen en daarnaast kampen we met uitloop van groot onderhoud, omdat onder meer verschillende vliegtuigonderdelen vertraagd geleverd worden. “Daarnaast hebben wij in beperkte mate ook nog last van de parameters van Schiphol”, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Travelpro heeft eerder vernomen dat er tegen de 200 vluchten te maken krijgen met omboekingen/annuleringen, maar het lijkt erop dat het om meerdere vluchten gaat. Een woordvoerder van de airline liet aan Omroep Brabant nog weten dat de airline bij het minste of geringste moet ingrijpen in haar schema.” Aantallen wil de luchtvaartmaatschappij desgevraagd niet noemen en ook over kosten laat het zich niet uit.

Hoeveel langer vakantiegangers in Spanje moeten blijven is nog onduidelijk. De luchtvaartmaatschappij heeft toegezegd dat ze recht hebben op compensatie.

Auteur Arjen Lutgendorff