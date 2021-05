Weggeefactie! Win het boek Op hoge hakken in de wolken

Geen enkel uniform komt zo vaak in het nieuws als die van stewardessen. De ene keer omdat een luchtvaartmaatschappij nieuwe uniformen heeft aangeschaft, een andere keer omdat de bijbehorende dresscodes tegen de wet is of tegen onze normen en waarden ingaat. Maar wat wel en niet mag en gepast is, dat verschilt per land.

Aileen Out, schrijfster en expert op het gebied van werkkleding, is in deze materie gedoken. Voor haar boek ‘Op hoge hakken in de wolken’ werkt ze samen met Cliff Muskiet, de grootste verzamelaar van stewardessenuniformen ter wereld. Ze bespreken de verhalen achter de uniformen, hoe deze door de jaren heen zijn veranderd en hoe de cultuur van een land invloed heeft op de bijbehorende dresscode. “Wanneer wij in het nieuws horen dat een stewardess is ontslagen omdat ze een halve kilo te veel weegt, dan zijn we geschokt. Want dat is discriminatie en zou niet mogen gebeuren. Toch zijn er verklaringen voor zulke regels. Je moet er alleen dieper induiken om ze te begrijpen”, zegt Out.

Vanaf 25 mei is het boek bij alle (online) boekwinkels verkrijgbaar. Klik hier voor meer informatie.

Win!

TravelPro mag vijf keer ‘Op hoge hakken in de wolken’ (e-book) weggeven! Wil jij kans maken? Stuur dan voor 31 mei aanstaande een mailtje met jouw naam en functie in de reisbranche naar redactie@travelpro.nl.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.