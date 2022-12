Deel dit artikel

Air Monitor 2023, gepubliceerd door American Express Global Business Travel (Amex GBT), voorspelt wereldwijde prijsstijgingen van vliegtickets, als gevolg van onder meer inflatie, stijgende brandstofkosten en capaciteitsproblemen.

Het rapport, gecreëerd door Amex GBT’s Global Business Consulting team, is een jaarlijkse prognose van de evolutie van ticketprijzen op belangrijke zakelijke vliegroutes. Uit Air Monitor 2023 blijkt dat de stijging van ticketprijzen waarschijnlijk sterk varieert per werelddeel.

Op de vliegroutes tussen Europa en Noord-Amerika wordt een bescheiden stijging van de ticketprijzen verwacht (3,7%), terwijl de ticketprijzen van vluchten binnen Europa sterker zouden kunnen stijgen (6% in business class, 5,5% in economy class) aangezien het herstel van de luchtvaartcapaciteit achterblijft bij de heropleving van de vraag. De ticketprijzen van binnenlandse vluchten in Noord-Amerika zullen waarschijnlijk een beperkte stijging laten zien (3,4% business class, 2,9% economy class) omdat er meer capaciteit beschikbaar zal zijn in 2023.

De verwachting is dat de prijsstijgingen in Azië groter zullen zijn, met een prijsstijging van 12% van economy-tickets van en naar Europa, en een prijsstijging van 7,6% in business class. De ticketprijzen voor vluchten tussen Azië en Noord-Amerika zullen vermoedelijk ook aanzienlijk stijgen (5,6% business class, 9,8% economy class), terwijl de ticketprijzen voor binnenlandse vluchten in Australië naar verwachting met 19,4% zullen stijgen in business class. Sommige landen in de regio Azië-Pacific zijn langzamer opengegaan na de reisbeperkingen door COVID-19, en een toename van de vraag in combinatie met relatief positieve economische vooruitzichten zou de prijzen kunnen doen stijgen.

Air Monitor 2023 identificeert de belangrijkste trends die van invloed zijn op de ticketprijzen en die bepalend zijn voor de luchtvaart komend jaar. Dit zijn onder andere de capaciteit van luchtvaartmaatschappijen, inflatie en de impact van wisselkoersen en brandstoftoeslagen. Omdat de zakenreisbranche te kampen heeft met volatiliteit en verstoringen, biedt het rapport advies over het effectief managen van luchtvaartprogramma’s waarbij de ervaring van de reiziger voorop wordt gesteld.

Julie Avenel, Vice President, Global Business Consulting bij Amex GBT: “De volatiele economische omstandigheden maken het uitdagend voor travel program managers om vooruit te plannen. We willen onze klanten voorzien van de inzichten die zij nodig hebben om sterke reisprogramma’s te ontwikkelen.

Als adviseurs willen we, samen met onze klanten, verder kijken dan alleen reizen en hen helpen anticiperen op de veranderingen binnen onze branche. Dit rapport kijkt dus ook naar trends zoals duurzaamheid en de toekomst van werk, en naar de vraag hoe travel program managers hierop kunnen reageren.”

