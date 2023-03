Win een stemrol in ‘The Little Mermaid’ met TUI en Disney

Deel dit artikel

TUI kondigt met trots een samenwerking aan met Disney voor de release van ‘The Little Mermaid’, de live-actionversie van de animatieklassieker die vanaf 24 mei in de bioscoop te zien is.

Geïnspireerd door het geliefde verhaal van Ariel nodigt de reisorganisatie klanten uit op een magisch onderwateravontuur en biedt het de unieke kans om een stemrolletje te winnen in de Nederlands gesproken versie van de film die in geselecteerde bioscopen te zien zal zijn. In de samenwerking tussen TUI en Disney zet de reisorganisatie de schoonheid van de onderwaterwereld in de schijnwerpers. In de aanloop naar de release van de film brengt TUI via de verschillende verkoopkanalen de mooiste onderwaterbestemmingen onder de aandacht. En de reisorganisatie biedt fans de mogelijkheid om tickets voor de Nederlandse première te winnen.

Stemrol

Om kans te maken op het stemrolletje en een kijkje achter de schermen in de opnamestudio, kunnen deelnemers tot 9 maart 2023 een korte video op Instagram posten waarin ze hun favoriete personage van ‘The Little Mermaid’ imiteren. Op 10 maart selecteert TUI uit alle deelnemende video’s een winnaar die eind maart de studio in mag. ‘The Little Mermaid,’ die in originele versie in de bioscoop te zien zal zijn, zal ook voor jongere kinderen vertoond worden in de Nederlands gesproken versie.

Meer informatie over de winactie is hier te vinden.

Auteur Dylan Cinjee