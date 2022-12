Winnen, ontbijten en borrelen op de Vakantiebeurs Vakdag

Deel dit artikel

De Net Travel Group organiseert met haar labels Vuelandia, Dutch Travel Service en Flexible Autos op de Vakdag van de Vakantiebeurs een tombola, ontbijt en borrel met live muziek. Kom jij ook gezellig langs in het Verre Reizen Theater 3 in Hal 12? Schrijf je in via sales@vuelandia.com en maak kans op prijzen wanneer jij je visitekaartje inlevert bij het ontbijt. De tombola is tijdens de borrel die om 15.30 uur van start gaat.

Winnen

Je maakt kans op twee tickets naar Madrid met Air Europa plus 1 overnachting ter waarde van € 200, een autohuurvoucher ter waarde van € 350 en een hotelvoucher ter waarde van € 250.

Bijpraten

Het traditionele ontbijt start om 10.00 uur en duurt tot 11.00 uur. Iedereen is van harte welkom en wordt bijgepraat over de plannen in 2023. Gedurende de dag kan je langskomen om het team te ontmoeten om je bij te laten praten over de nieuwe en bestaande producten, evenals die van partners als SRC Reizen, Parkos en Involatus.

Programma 11 januari

10.00 – 11.00: Inloop & petit dejeuner

11.00 -15.00: Meet en greet team en presentatie van nieuwe en bestaande producten en partners

15.30 – 17.30: Borrel met livemuziek, zoals je van ons gewend bent.

We hopen jou van harte op 11 januari te mogen verwelkomen in het Verre reizen Theater 3 in Hal 12. Er zijn slechts 150 plaatsen beschikbaar, dus vol is vol! Meld je aan via sales@vuelandia.com.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de Vakdag te komen of het ontbijt in het bijzonder, maar wil je wel graag op de hoogte worden gebracht van alle ontwikkelingen in het komende jaar? Laten we dan een afspraak maken! Mail naar sales@vuelandia.com) of bel tijdens kantooruren (ma-vr/09:00-17:30u) op 0900 – 440 00 00.

Author Arjen Lutgendorff