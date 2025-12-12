Maastricht Aachen Airport (MST) heeft vandaag een belangrijke stap gezet in de versterking van haar internationale positie. De luchthaven verwelkomt vanavond omstreeks 19.00 uur de eerste rechtstreekse vlucht tussen Nederland en Bosnië, van Wizz Air.

Met deze route speelt Maastricht Aachen Airport in op de groeiende vraag naar verbindingen tussen Nederland en Oost-Europa, met name voor de vele (arbeids)migranten die familie en vrienden willen bezoeken. De feestelijke ontvangst van de eerste vlucht, waarbij de passagiers worden verwelkomd in aanwezigheid van honorair consul van Hongarije onderstreept het belang van deze nieuwe samenwerking.

“De komst van Wizz Air sluit perfect aan bij de strategische plannen van MST om in 2030 uit te groeien tot een toekomstbestendige regionale luchthaven, met 600.000 passagiers en 200.000 ton vracht”, aldus Dean Boljuncic, Head of Commercial Development van Maastricht Aachen Airport. “Deze nieuwe verbinding naar Tuzla, en de toekomstige routes van Wizz Air, creëren niet alleen reismogelijkheden voor familiebezoeken, maar openen ook de deur naar prachtige, nog relatief onontdekte bestemmingen.”

Wizz Air zal vanaf nu twee keer per week, op maandag en vrijdag, vliegen tussen Maastricht en Tuzla. Ter gelegenheid van de feestdagen voegt de maatschappij ook een extra vlucht op woensdag toe, die duurt tot 7 januari 2026.

Daarnaast breidt Wizz Air haar netwerk vanaf Maastricht Aachen Airport verder uit. Vanaf het zomerseizoen 2026 kunnen reizigers ook rechtstreeks naar vijf Oost-Europese bestemmingen vliegen: Katowice en Lublin in Polen, Boekarest in Roemenië, Chisinau in Moldavië en Podgorica in Montenegro. In totaal zal Wizz Air zestien wekelijkse vluchten aanbieden.