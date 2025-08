Maastricht Aachen Airport maakt bekend dat het een langdurige samenwerking aangaat met Wizz Air. Het contract voor de samenwerking tussen de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven is ondertekend voor een periode van vijf jaar.

Met de drie nieuwe bestemmingen zet MAA een belangrijke stap in haar ambitie om uit te groeien tot een toekomstbestendige luchthaven.

Bestemmingen

Wizz Air zal naar de volgende bestemmingen vliegen:

Boekarest (Roemenië) vanaf oktober 2025

(Roemenië) vanaf oktober 2025 Chisinau (Moldavië) vanaf winter 2025

(Moldavië) vanaf winter 2025 Katowice (Polen) vanaf zomer 2026

Met alle routes samen verwacht de luchthaven ongeveer 134.000 passagiers per jaar te verwelkomen. De vijfjarige overeenkomst tussen MAA en Wizz Air betekent een belangrijke stap richting duurzame groei en verbeterde regionale connectiviteit.

Vetrouwen

Dean Boljuncic (Head of Commercial Development bij Maastricht Aachen Airport): “We waren al erg trots op de samenwerking met Wizz Air. Maar het nu kunnen aankondigen van een derde route bevestigt het wederzijdse vertrouwen en betekent opnieuw een stap in de goede richting. Dit is geweldig nieuws voor onze reizigers en voor de regio.”