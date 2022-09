“Ze zijn gestoord… Dick Benschop, wat denken je kinderen hiervan?”

Deel dit artikel

“Ze zijn gestoord…” en “Dick Benschop, wat denken je kinderen hiervan?”, dat schrijft de Stichting Red de Veluwe op Twitter na het nieuws dat Schiphol werkt aan een nieuwe terminal nadat de plannen van vijf jaar geleden niet door konden gaan door de coronapandemie.

Stichting Red de Veluwe is een initiatief van een groep bezorgde inwoners van de Veluwe: uit Apeldoorn, Epe, Vaassen, Emst, Wenum Wiesel, Hoog Soeren, Heerde, Hoenderloo, Wezep en Wageningen. Er wordt samengewerkt met andere actiegroepen. De stichting is opgericht op 23 oktober 2017 en is gevestigd in Apeldoorn. Op korte termijn wil de stichting dat de plannen voor Airport Lelystad voorlopig in de ijskast gaan, het ministerie de herziening van het Nederlandse luchtruim onmiddellijk ter hand neemt en het ministerie een luchtvaartbeleid ontwikkelt waarbij als uitgangspunt geldt dat laagvliegen over de Veluwe en ook over alle andere delen van Nederland niet meer wordt getolereerd. Op lange termijn wil de Stichting bereiken dat laagvliegen over Nederland bij wet wordt verboden net zoals hard autorijden al jaren is verboden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat vliegen op 2 km hoogte absurd laag is, dat 4 km weliswaar hoger is, maar dat 6 km het normale minimum is.

Na het nieuws over de plannen voor een nieuwe terminal is de stichting flink aan het losgaan op social media. ‘Hoeveel van ons belastinggeld gaat op aan dit absurde en onzalig plan?’, ‘Ondanks krimp wil Schiphol uitbreiden: nieuwe terminal voor miljoenen extra passagiers. Wie gelooft ze nog. ⁦@DickBenschop is dit jouw legacy. Wat denken je kinderen hiervan?’ en ‘Nr 2 op lijst grootste stikstofveroorzakers Nederland. Klimaatopwarming. Fijnstof. Begrijp jij het LTO Nederland’.

Voorlopig is de terminal, die zo’n € 1 miljard zal kosten, er nog niet. In 2032 moeten de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, begin 2023 zal er naar alle waarschijnlijk een bedrijf worden aangewezen dat de bouwplannen mag gaan uitvoeren.

Author Arjen Lutgendorff