Nederlandse Gold Travel Counsellors genieten van Dubai

Zeven Nederlandse Travel Counsellors met de felbegeerde ‘gouden status’ hebben eerder deze maand genoten van het prachtige Dubai. Travel Counsellors Bianca Brouwer – van der Pels, Chris Hendriks, Caroline van Huigenbos, Elize Breed, Jessica Edelenbos, Saskia Neijsen-Davidson en Suzanne Nagtegaal behoren met deze status tot de top 10% van de 1.900 Travel Counsellors wereldwijd met de hoogste omzet en commissie. Naar aanleiding van hun geweldige prestaties werden zij samen met hun partners uitgenodigd voor dit ‘Gold Weekend’.

Onlangs reisden deze zeven Nederlandse Gold Travel Counsellors samen met General Manager Milka van Dam en Managing Director Fred van Eijk af naar Dubai waar zij genoten van een lang weekend in het exclusieve Caesars Palace, geheel verzorgd door Travel Counsellors. Tijdens dit weekend maakten de Gold Travel Counsellors van de gelegenheid gebruik om ideeën uit te wisselen met hun internationale collega’s en om Dubai te verkennen. Tijdens de onvergetelijke gala-avond in Hells Kitchen van Gordon Ramsey werden de Travel Counsellors die voor het eerst de gold status hebben bereikt in het zonnetje gezet en ontvingen zij hun ‘Gold-certificaat’.

Suzanne Nagtegaal (Gold Travel Counsellor): “Afgelopen maand vierde ik mijn eerste jubileum als Gold Travel Counsellor tijdens het Gold weekend. Samen met een aantal Nederlandse, Ierse en Engelse Travel Counsellors alsmede het management genoten we van een fantastisch weekend in het Ceasars Palace waarbij we heerlijk werden ontzorgd. Een weekend waarin we konden proosten op onze successen en daarnaast tijd hadden om met elkaar te sparren over het managen van een eigen onderneming. Het vieren van dit succes betekende voor mij vooral het vieren van het feit dat ik volledig back in business ben dankzij het onvoorwaardelijke vertrouwen van mijn klanten en de mooiste reizen die ik voor hen mag verzorgen!”

Fred van Eijk: “Wereldwijd mogen er bijna 210 Travel Counsellors de ‘gouden status’ dragen. Het is een geweldige prestatie dat zo’n grote groep van de Nederlanders hier deel van uit maakt. Dit maakt mij ontzettend trots!”

Author Sharon Evers