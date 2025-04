Na een langdurige juridische strijd heeft het Europees Consumenten Centrum (ECC), in samenwerking met advocaten Caspar Janssens en Zoë Poortvliet van advocatenkantoor Ploum, ervoor gezorgd dat meer dan 100 gedupeerden eindelijk hun geld terug hebben gekregen. Dit is een belangrijke overwinning voor de reizigers die in 2021 hun vakantie zagen vergaan door de annulering van hun vluchten vanaf vliegveld Eelde in Groningen.

In de zomer van 2021 annuleerde Green Airlines tientallen vluchten zonder duidelijke reden. De luchtvaartmaatschappij weigerde aanvankelijk terugbetaling en compensatie, met de bewering dat zij slechts als intermediair fungeerde en daarom niet verantwoordelijk was voor de betalingen.

Tijdens het bemiddelingsproces dat het ECC namens de gedupeerden opstartte, ontving het een reactie van German Airways in plaats van Green Airlines. German Airways bevestigde dat Green Airlines als intermediair fungeerde, maar gaf aan dat zij de uitvoerende maatschappij was en daarmee verantwoordelijk voor de uitbetalingen aan de reizigers, conform Europese regelgeving.

In september 2022 leek er een oplossing in zicht toen German Airways betalingsvoorstellen deed. Na instemming van de passagiers bleef het echter stil. In december 2022 maakte German Airways bekend niet te zullen betalen, met de claim dat zij niet verantwoordelijk was voor de uitvoering van de vluchten. Het ECC was het niet eens met deze stelling en besloot, met de deadline voor passagiers om een rechtszaak te starten in het vooruitzicht, om de hulp in te schakelen van twee gespecialiseerde advocaten.

In 2023 startten de advocaten een rechtszaak voor 108 reizigers. De rechter oordeelde in november 2024 dat German Airways verantwoordelijk was voor de uitvoering van de vluchten en dat de reizigers recht hadden op compensatie, inclusief wettelijke rente. Na jaren van onzekerheid en frustratie hebben de gedupeerden nu eindelijk de compensatie ontvangen waar zij al die tijd al recht op hadden.

Eva Calvelo Muiño, directeur van het ECC, zegt: “De impact van een geannuleerde vlucht wordt vaak onderschat. Het is onacceptabel dat reizigers niet gecompenseerd worden voor de schade die zij lijden. Wij zijn blij dat deze gedupeerden eindelijk hebben gekregen waar ze recht op hadden en dankbaar voor de samenwerking met experts zoals Caspar Janssens en Zoë Poortvliet. Zonder de inzet van onze juristen en deze advocaten was dit resultaat niet mogelijk geweest.”

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) geeft gratis juridisch advies over consumenten- en passagiersrechten in de EU. Consumenten bij wie het contact met een bedrijf in een ander EU-land is vastgelopen, kunnen bij het ECC terecht voor kosteloze juridische bemiddeling. Als ook bemiddeling niet helpt, adviseert het ECC consumenten over hoe zij een gerechtelijke procedure kunnen starten. In Nederland is het ECC ondergebracht bij het Juridisch Loket.