De Avila Academy blijkt een schot in de roos. Op het kantoor van Avila Reizen in Haarlem vond vandaag de eerste editie plaats waar 50 (zelfstandige) reisagenten op afkwamen. Het thema: Latijns-Amerika. Travelpro sprak Hilda van der Wel-Gonzalez (mede-oprichtster en directeur Avila Reizen) over de eerste editie en de reacties uit de branche op de lancering van de Avila Academy.

Hoe is er gereageerd door reisagenten op de ‘Avila Academy’?

‘De reacties waren enorm positief. Veel reisagenten vonden het een geweldig initiatief om een inspirerende middag in Haarlem te combineren met verdieping in Latijns-Amerika. Ze gaven aan het bijzonder waardevol te vinden om ons team van vijf Latijns-Amerikaspecialisten face-to-face te ontmoeten en zo letterlijk een gezicht te krijgen bij Avila. Ook zorgde de Academy voor meer duidelijkheid over het verschil tussen Avila Reizen en Avila Experience, onze eigen DMC in Latijns-Amerika. Daarnaast werden de praktische tips, achtergrondinformatie en ‘ins & outs’ van het continent erg gewaardeerd.’

Waarom zijn jullie van start gegaan met de Academy?

‘We beschikken over een prachtige ruimte op ons kantoor en merkten dat veel van onze partners – reisbureaus en ZRA’s – behoefte hebben aan extra verdieping per land en bestemming. Dit leek ons het perfecte moment om die kennis te delen, maar ook om persoonlijker met elkaar te verbinden. We willen een plek creëren waar inspiratie, kennisdeling en groei samenkomen, en waar reisprofessionals niet alleen leren, maar ook echt een band opbouwen met ons en met elkaar.’

Hoeveel reisagenten hebben zich aangemeld voor de eerste editie?

‘Voor de eerste editie hebben zich 50 reisagenten aangemeld. Dat was boven onze verwachting en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. De deelnemers kwamen uit alle hoeken van Nederland en zelfs uit België, en kozen bewust voor een middag in Haarlem om zich verder te verdiepen in Latijns-Amerika.’

Voor wie is het meedoen aan een Academy-middag een aanrader?

‘De Avila Academy is er voor alle reisbureaus en ZRA’s die hun kennis willen verbreden of verdiepen. Of je nu al veel naar een bestemming boekt of juist nog weinig: extra kennis helpt je om voorbereid te zijn wanneer er een aanvraag binnenkomt. Je krijgt inzicht in de geschiedenis en diversiteit van het continent, leert praktische tips en verborgen parels kennen, ontmoet al onze specialisten én collega-reisprofessionals. En dat alles in een ontspannen setting met hapjes, drankjes, muziek en volop ruimte om te netwerken – een middag die je eigenlijk niet wilt missen.’

Lopen de boekingen naar Latijns-Amerika goed?

‘Zeker. We zijn al 15 jaar specialist in Latijns-Amerika en zien nog steeds een sterke en stabiele vraag. Binnen Avila hebben we hier ook de meeste specialisten zitten. Daarnaast merken we dat partners ons goed weten te vinden voor al onze bestemmingen. Als eigenaren van Avila Experience (DMC’s in onder andere Chili, Colombia, Peru, Mexico en Panama), zien we dat vraag en aanbod binnen Latijns-Amerika onverminderd groot blijven.’

Eva Eyckmans (namens Costa Rica) met Hilda van der Wel-Gonzalez.

Kan je iets vertellen over de uitbreiding van het aanbod van Avila Reizen in Latijns-Amerika?

‘Binnen Latijns-Amerika dekken we inmiddels vrijwel de hele regio, maar we blijven dromen en ontwikkelen. Zo willen we Suriname, Guyana en Frans-Guyana verder uitbouwen, evenals kleinere landen zoals Uruguay en Paraguay. Vanuit Avila Experience kijken we daarnaast naar de mogelijkheid om in de toekomst eigen kantoren te openen in Costa Rica en Brazilië.’

Met welke workshop werd er afgesloten?

‘De middag werd afgesloten met een interactieve en inspirerende workshop waarin alle opgedane kennis samenkwam. We zijn daarbij enorm dankbaar voor de steun van de verkeersbureaus van Costa Rica en Peru, en onze Galapagos-cruisepartner, die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt. De aanwezigheid van de ambassadeur van Panama als special guest was een grote eer, waar we zeer dankbaar voor zijn. Na een persoonlijke presentatie over mijn eigen liefde voor het Latijns-Amerikaanse continent sloten we de dag feestelijk af met een salsaworkshop, een dj met Latijnse muziek en heerlijke hapjes. Het was een geweldige dag. Op naar de volgende editie op 21 mei, met het thema Amerika & Caribbean. Daar hebben we ontzettend veel zin in. De agenda voor de volgende edities is te vinden via https://www.avilareizen.nl/avila-academy.’