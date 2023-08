Kijk jij graag naar het reisprogramma 3 Op Reis? Het programma verhuist in het nieuwe seizoen van de zondag naar de vrijdag.

Het nieuwe seizoen zit weer vol met avontuurlijke en enthousiaste reisreportages. De vaste presentatoren Chris Zegers, Nienke de la Rive Box, Dzifa Kusenuh en Jennifer Hoffman nodigen uit om verder te kijken dan de bekende plekken. Geen massatoerisme, maar authentieke reiservaringen. Het nieuwe seizoen is vanaf vrijdag 18 augustus om 20:30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Flores

“Chris trapt het seizoen af op het groene en sprookjesachtige eiland Flores. Deze plek is onderdeel van de Portugese eilandengroep de Azoren, midden in de Atlantische Oceaan. Flores is de meest westelijk gelegen plek van het Europese continent en amper bekend als reisbestemming. Chris laat zien wat het eiland te bieden heeft en waarom deze afgelegen plek zo’n aantrekkingskracht heeft op mensen die kiezen voor een leven in de natuur”, aldus BNNVARA.

Foto: BNNVARA