

ABC Travel bestaat 30 jaar en viert dat door met een groep van zes reisprofessionals af te reizen naar een stukje Nederland in de Caribbean: St. Maarten, Saba en St. Eustatius, in samenwerking met KLM. De reis ging langs culinaire hotspots en historische dorpen tot ongerepte natuur en kleinschalige resorts.

Een paar feitjes: St. Maarten, Saba en St. Eustatius maken deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden, maar hebben elk een eigen status. Het zuidelijke deel van St. Maarten is, net als Aruba en Curaçao, een zelfstandig land binnen het koninkrijk. Saba en St. Eustatius zijn bijzondere gemeenten van Nederland, net als Bonaire. Het noordelijke deel van St. Maarten is Frans. Samen behoren ze tot de Bovenwindse Eilanden.

Margreet de Hoog (Reisspecialist ABC Travel): ‘De start op Schiphol verloopt bijzonder prettig dankzij de Sky Priority die KLM heeft verzorgd. Tijdens de negen uur durende vlucht hebben de deelnemers alle tijd om elkaar beter te leren kennen. Zet zes vrouwen bij elkaar en de tijd vliegt voorbij. Op St. Maarten begint het avontuur op het Franse deel van het eiland, waar Grand Case en Oriënt Bay worden bezocht. De eerste indruk is positief: een leuke mix van accommodaties, een fijne mediterrane sfeer, goede wegen om per huurauto te rijden en een opvallend groene, heuvelachtige omgeving. Het verblijf is in Grand Case Beach Resort, een kleinschalig en rustig resort aan een beschutte baai. Omgeven door palmen en twee kleine stranden is dit een heerlijke plek om te ontspannen. De ligging in het vissersdorp Grand Case zorgt voor een authentieke, ongedwongen Caribische sfeer.’

Culinaire hotspot

Voor liefhebbers van goed eten is Grand Case bovendien dé plek op St. Martin. Dit charmante dorp staat bekend als de culinaire hotspot van het eiland. Hier proef je het beste van de Franse en Caribische keuken, zoals bij visrestaurant Ocean 82. Voor een echt lokale ervaring mag een bezoek aan een traditionele lolo niet ontbreken. Dit is een klein openluchteethuisje waar alles draait om de barbecue, met klassiekers als de beroemde crab and rice.

The Golden Rock

Margreet: ‘De volgende bestemming ligt op slechts twintig minuten vliegen: St. Eustatius, ook wel Statia genoemd. Een oude bijnaam is The Golden Rock, vanwege de rijke historie als belangrijk handelscentrum van het westelijk halfrond in de zeventiende en achttiende eeuw. Tegenwoordig is de rust op het eiland teruggekeerd, maar overblijfselen zoals forten, oude handelsgebouwen en de zogenoemde blue beads, slavenkralen, herinneren nog altijd aan deze periode. Tijdens een boeiende stadswandeling door Oranjestad geeft een enthousiaste gids uitgebreid uitleg over deze geschiedenis.’ De groep verblijft in het Golden Rock Dive & Nature Resort, een prachtig en zeer milieubewust luxeresort met uitzicht op de Atlantische Oceaan, gelegen aan de voet van de Quill. Deze slapende vulkaan vormt het startpunt van diverse wandeltochten op het eiland. Met een gids is het zelfs mogelijk om af te dalen in de krater, waar een verrassend groen en stil regenwoud wacht.

Duiken

Volgens Margreet is duiken op Statia een bijzondere ervaring. ‘Er zijn ruim dertig duikstekken met een uitzonderlijke hoeveelheid en diversiteit aan planten- en diersoorten. Daar komt de groep deze reis niet aan toe, maar er wordt wel gesnorkeld, waarbij al volop kleurrijke vissen te zien zijn.’

Margreet: ‘St. Eustatius kent geen uitbundig uitgaansleven. Voor lunch en diner is er keuze uit een aantal leuke restaurants in Oranjestad en uit hotelrestaurants, zoals Bobbie’s en Breeze in het Golden Rock Resort, waar volop wordt genoten van het heerlijke eten en de gezellige afterparty.’

The Unspoiled Queen

Per comfortabele ferry wordt de reis vervolgd naar Saba, liefkozend The Unspoiled Queen genoemd. Margreet: ‘En met een reden, want Saba is een wereld op zichzelf: een slapende vulkaan, begroeid met dicht regenwoud en omgeven door helderblauwe zee. Het eiland is klein, slechts dertien vierkante kilometer, maar groots in beleving: steile kliffen, kronkelende bergweggetjes, kleurrijke rood-witte huizen en adembenemende uitzichtpunten. De Sabaanse vulkaan Mount Scenery is met zijn 887 meter de hoogste berg van het Koninkrijk der Nederlanden. Een stevige wandeling naar de top voert door weelderig tropisch woud, waar varens, orchideeën en mist de sfeer bijna magisch maken. We kiezen voor de Mas’Cohones Trail, een korte en relatief eenvoudige wandelroute. Aan het einde wacht een prachtig uitzicht over Windwardside.’

Best bewaard

Onder water opent zich een tweede wereld. Saba Marine Park behoort tot de best bewaarde duikgebieden van het Caribisch gebied. Vulkanische pieken lopen steil af in de diepte en vormen een spectaculair decor voor scholen vissen, koraalformaties en nieuwsgierige schildpadden. De groep krijgt een rondleiding door het Marine Lab, waar onderzoekers werken aan het herstel van koraalriffen en het behoud van het mariene ecosysteem.

Kleinschalige hotels

Margreet: ‘ABC Travel werkt op Saba samen met een aantal kleinschalige hotels. Een deel van de groep verblijft in The Cottage Club, waar charmante houten cottages verspreid liggen in een tropische tuin met uitzicht op de groene heuvels en de oceaan. De anderen overnachten in Juliana’s Hotel, een sfeervol boutiquehotel met suites en traditionele Sabaanse cottages. Ook hier is het uitzicht op de omgeving indrukwekkend. Rondom het zwembad ligt het gezellige Tropics Café, waar zowel hotelgasten als bezoekers terechtkunnen voor een goed ontbijt, verse lokale gerechten en een cocktail. In restaurant Brigadoon, met een Friese eigenaar, geniet de groep van een heerlijk diner. Leuk detail: er staat zelfs Fries suikerbrood op het menu. Tijdens het korte verblijf bezoekt de groep ook het Harry L. Johnson Museum, de Botanical Gardens en het knusse centrum van Windwardside. Voor vertrek volgt nog een leuke eilandtour, met stops in The Bottom en St. Johns. Al met al is het een afwisselend en inspirerend bliksembezoek.’

The Friendly Island

Aan het begin van de middag vindt de vlucht naar St. Maarten plaats. ‘Spectaculair, want Saba Airport beschikt over de kortste commerciële landingsbaan ter wereld: slechts vierhonderd meter, met steile afgronden aan beide uiteinden. Ook de aankomst op St. Maarten blijft indrukwekkend, zo laag over Maho Beach.’ Nu staat het Nederlandse deel van ‘The Friendly Island’ op het programma. Het verblijf begint in Holland House Beach Hotel, een kleinschalig en sfeervol strandhotel aan de boulevard van de hoofdstad Philipsburg, met uitzicht op de cruiseschepen. ‘In het bijbehorende restaurant Ocean Lounge komen hotelgasten en locals samen voor een verse maaltijd met uitzicht op zee of een cocktail bij zonsondergang. De sfeer is ontspannen en gezellig.’

The Flying Dutchman

Margreet: ‘Het laatste verblijf tijdens deze reis is in Sonesta Maho Beach, een levendig all-inclusive hotel aan het beroemde Maho Beach, op loopafstand van Maho Village met winkels, bars en casino’s. Na diverse hotelinspecties is het tijd voor ontspanning tijdens een sunset sail cruise vanuit het bruisende Simpson Bay, een van de belangrijkste uitgaansgebieden van het eiland. Daarnaast gaat de groep snorkelen bij UnderSXM, voor de kust van Little Bay. Dit innovatieve onderwaterbeeldenpark bestaat uit meer dan driehonderd sculpturen die samen een kunstmatig rif vormen. Tijdens een begeleide tocht zwem je langs de kunstwerken, die niet alleen visueel indrukwekkend zijn, maar ook bijdragen aan het herstel van het zeeleven. Binnen een jaar ontwikkelt het park zich tot een levendig ecosysteem. Een ander, letterlijk hoogtepunt is Rainforest Adventures. De stoeltjeslift brengt de groep tot bijna negenhonderd meter hoogte. Vanaf de top ontvouwt zich een indrukwekkend 360-gradenpanorama over St. Maarten, de azuurblauwe Caribische Zee en de omliggende eilanden. Voor de afdaling is er keuze tussen dezelfde rustige stoeltjeslift of de Flying Dutchman, de steilste zipline ter wereld. Een flinke dosis adrenaline is gegarandeerd. Tot slot staat een culinaire eilandtour op het programma. De groep proeft het beste van zowel het Nederlandse als het Franse deel van het eiland, met onder meer vers vruchtensap in Marigot, een kookworkshop rond de beroemde Johnny cake, een proeverij van de legendarische Guavaberrylikeur en een lunch met lokale gerechten.’

Missie geslaagd

Met een koffer vol souvenirs en een hoofd vol inspiratie vliegt de groep terug naar Amsterdam. Margreet: ‘Dankzij de door KLM verzorgde Sky Priority Service en de upgrade naar Comfort Class verloopt ook de terugreis extra ontspannen. En dan zit het avontuur erop. In één week tijd ziet de groep reisagenten enorm veel en maakt uitgebreid kennis met alle bestemmingen. Mede dankzij de toeristenbureaus en samenwerkende partners blijkt deze studiereis een groot succes. De SSS-eilanden maken diepe indruk en verrassen alle deelnemers positief. Missie geslaagd.’

Dit artikel is verschenen in Travelpro – Caribbean – 2026.