Algarve klaar om toeristische activiteit weer op gang te brengen

De Algarve, de regio in het zuiden van Portugal, is deze zomer geopend voor toeristen en zal internationale bezoekers verwelkomen zodra reisbeperkingen zijn opgeheven, laat João Fernandes, (president van het Algarve Tourism Bureau) weten.

“Portugal heeft snel preventieve maatregelen genomen en in een vroeg stadium uitgebreide tests uitgevoerd om de verspreiding van de pandemie te beperken. Hierdoor hebben we veel minder gevallen gehad dan andere Europese landen. Bovendien is de Algarve een van de minst getroffen regio’s in Portugal, waardoor we nu in staat zijn om een geleidelijke heropening van de economische en sociale activiteiten van het land zorgvuldig te plannen.”

Wat is de status van het toerisme in de Algarve?

“In april heeft de Algarve, in samenwerking met Turismo de Portugal, het ‘Clean & Safe’ certificaat gelanceerd. Toeristische bedrijven die zijn gecertificeerd voldoen aan alle door de Portugese autoriteiten vastgestelde eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Als gevolg van een grote inspanning van de nationale autoriteiten, de overheid en de particuliere sector in de regio om de beste maatregelen op het gebied van veiligheid op te stellen, is de Algarve klaar om haar toeristische activiteit weer op gang te brengen. De hele sector in de regio is vastbesloten om op een geleidelijke, verantwoorde en veilige manier te heropenen.”

Wat is er mogelijk voor toeristen deze zomer?

“Regels omtrent de toegang tot stranden worden binnenkort door het Portugese milieuagentschap bekend gemaakt. Deze regels geven duidelijkheid over het gebruik van de beschikbare ruimte en garanderen tegelijkertijd de veiligheid van bezoekers en werknemers. De vakantiegangers kunnen zeker genieten van een mooie zonnige dag op het strand, óf een verfrissende duik in de zee nemen. De regels zullen met name van toepassing zijn op de gebieden en medewerkers rondom de stranden, zoals parkeerplaatsen, strandtoegang, hulpposten, restaurants, bars of uitgave van parasols en ligbedden. De heropening van de grenzen en het hervatten van het luchtverkeer zijn de belangrijkste factoren voor een volledige terugkeer van de toeristische activiteit. Dit is een kwestie die uiteraard vele landen aangaat, niet alleen de Algarve. Alle grote toeristische bestemmingen in Europa wachten met spanning op de richtlijnen van de EU op dit gebied. De Algarve ontvangt echter positieve signalen. Verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen en touroperators tonen grote belangstelling voor het opnieuw opstarten van hun activiteiten voor de regio, waarvan een aantal van hen al informatie op hun websites heeft staan en vakantiebestemmingen aanbiedt.”

Lees hieronder welke maatregelen er worden genomen.

