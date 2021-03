Anale uitstrijktest en ontlastingstest opgenomen in reisadvies China

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat desgevraagd aan TravelPro weten dat het met ingang van gisteren in haar reisadvies reizigers erop wijst dat er in China wordt gecontroleerd op corona door middel van de anale uitstrijktest en ontlastingstest. Andere landen, waaronder Japan, hebben China gevraagd te stoppen met de anale uitstrijktest.

‘We hadden in ons reisadvies al staan dat er een verplichte quarantaine geldt bij binnenkomst en dat reizigers getest worden. We hebben de soorten testen nu ook gespecificeerd in de rubriek coronavirus’, zo laat een woordvoerder van het ministerie aan TravelPro weten, dat vorige week vroeg of Nederlandse reizigers ook gewezen zouden gaan worden op deze manier van testen.

Alle grote internationale media schreven vorige week over de Chinese testmethode, dat een diplomatiek relletje is. De Chinese regering beweert dat anaal testen een hogere mate van nauwkeurigheid biedt in vergelijking met andere COVID-19-screening- en testmethoden, omdat het virus langer in het spijsverteringsstelsel kan blijven hangen.

Overigens geldt er in China een algemeen inreisverbod voor bijna alle buitenlanders. Wie toch alles voor elkaar heeft om naar China te reizen moeten bij vertrek uit Nederland een negatieve PCR-COVID-19 en een negatieve IgM antistoffen testuitslag (bloedtest), (niet ouder dan 48 uur op moment van vertrek) bij zich hebben bij boarden van het vliegtuig.

De weinige buitenlanders die China wel mogen inreizen, worden bij aankomst in China weer opnieuw getest op het COVID-19 virus en moeten eerst veertien dagen in een door de lokale overheid aangewezen hotel in quarantaine. ‘Tijdens de quarantaineperiode wordt u op verschillende momenten opnieuw getest op het COVID-19 virus en kunnen verschillende testmethodes gebruikt worden. Deze testen variëren van de bij ons bekende neus- en keel swab, tot aan een bloedafnametest of de bij ons minder bekende anale uitstrijktest of ontlastingstest. Zijn de testen negatief, dan mag u na twee weken de quarantainefaciliteit verlaten.’

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.