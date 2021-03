Anale Covid-19 test bij aankomst in China…

China zou anale uitstrijkjes verplicht hebben gesteld voor bijna alle internationale aankomsten om te testen op COVID-19. Het Chinese Center for Disease Control stelt dat de test wordt uitgevoerd met een lang steriel wattenstaafje, dat tot vijf centimeter in het rectum van een patiënt wordt ingebracht voordat het voorzichtig naar buiten wordt gedraaid.

Alle grote internationale media schrijven over de Chinese testmethode, dat ondertussen een diplomatiek relletje aan het worden is. De Chinese regering beweert dat anaal testen een hogere mate van nauwkeurigheid biedt in vergelijking met andere COVID-19-screening- en testmethoden, omdat het virus langer in het spijsverteringsstelsel kan blijven hangen.

“Onze ambassade heeft verzocht om Japanse burgers uit te sluiten van anale PCR-tests, aangezien sommige Japanse expats lieten weten dat de tests aanzienlijke psychologische problemen veroorzaken”, vertelde de woordvoerder van de Japanse regering Katsunobu Kato aan de Times. “Op dit moment hebben we geen reactie ontvangen dat ze dit zullen veranderen.” Japan heeft laten weten de kwestie niet te laten rusten. TravelPro heeft de Nederlandse ambassade in China en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd naar de kwestie, maar nog geen reactie ontvangen.

De Amerikaanse website Vice tekende al enkele reacties op van mensen die een anale test moesten ondergaan. Eén daarvan liet aan de website weten: “Ik was bang om een scheet te laten, terwijl de test bij mij werd afgenomen.” Een ander, ALex Wang, liet weten dat hij twee anale uitstrijkjes moest ondergaan in een quarantainehotel nadat hij uit Australië was teruggekeerd naar zijn geboorteplaats in China. Wang liet zei dat twee verpleegsters hem vertelden om een ​​stoel vast te houden en met één hand zijn billen uit elkaar te trekken… Een medisch staflid in Beijing liet aan de Global Times weten: “Als mensen niet bekend zijn met de procedure voor het afnemen van een anaal uitstrijkje, zullen onze medewerkers helpen uitleggen hoe het in z’n werk gaat.”

Als mogelijk compromis vertelde Lu Hongzhou, een arts uit Shanghai, de Chinese staatsmedia dat het anale uitstrijkje zou kunnen worden vervangen door een ontlastingsmonster. Zuid-Korea lijkt dat aanbod te hebben aanvaard en Japan zou ook in gesprek zijn.

Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat reizigers die mogen reizen, bij vertrek uit Nederland een negatieve PCR-COVID-19 en een negatieve IgM antistoffen testuitslag (bloedtest) van niet ouder dan 48 uur op moment van vertrek bij zich moeten hebben bij het boarden van het vliegtuig. ‘Reizigers worden bij aankomst in China weer opnieuw getest op het coronavirus.’ Hoe dat gaat, meldt het ministerie niet in haar reisadvies.

