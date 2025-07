Op 2 juli 2025 lanceerde IndiGo, de grootste luchtvaartmaatschappij van India, haar nieuwe directe route tussen Mumbai en Amsterdam. Na de recente start van vluchten naar Manchester is dit IndiGo’s tweede langeafstandsverbinding en een belangrijke stap in haar internationale groeistrategie, onder het motto “Towards New Heights and across New Frontiers”.

De route wordt drie keer per week uitgevoerd met een Boeing 787-9 Dreamliner (in wetlease van Norse Atlantic Airways). Schiphol fungeert als belangrijke Europese hub, waardoor Indiase reizigers eenvoudig kunnen doorreizen naar bestemmingen in Europa, Noord-Amerika en Canada. Met meer dan 90 binnenlandse IndiGo-bestemmingen is ook het omgekeerde verkeer aantrekkelijk.

CEO Pieter Elbers benadrukt dat deze verbinding niet alleen vakantiegangers, zakenreizigers en studenten ten goede komt, maar ook de banden tussen India en Nederland op economisch, cultureel en diplomatiek vlak versterkt. “Met de uitbreiding binnen Europa zijn we verheugd onze nieuwe route tussen Mumbai en Amsterdam te lanceren, waarmee we India nog beter verbinden met de rest van de wereld. We zetten ons in om onze klanten een soepele en verbeterde reiservaring te bieden tegen een aantrekkelijke prijs, en tegelijkertijd het directe verkeer tussen India en Europa te stimuleren. Deze verbinding zal niet alleen de bereikbaarheid voor vakantiegangers, zakenreizigers en studenten vergroten, maar ook de samenwerking tussen India en Nederland versterken – op cultureel, economisch en diplomatiek vlak. In samenwerking met luchthaven Schiphol en andere lokale partners kijken we ernaar uit onze passagiers te verwelkomen en hen een zorgeloze en plezierige vlucht te bieden.”

Aan boord genieten passagiers van comfortabele stoelen, persoonlijke inflight entertainment en gratis warme Indiase maaltijden. De langeafstandsstrategie van IndiGo krijgt verdere vorm met de komst van Airbus A321XLR’s later dit jaar en A350-900’s vanaf 2027.

IndiGo werd onlangs bekroond tot ‘Best Airline in India and South Asia’ tijdens de Skytrax World Airline Awards 2025.