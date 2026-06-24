Wie is er aan de start van de zomer bezig met de winter? Het team van Travelpro, maar bovenal de reisprofessional. De accommodaties en stoelen zijn ingekocht, de sector zit klaar om de reisliefhebber van tips te voorzien.



Waar reizigers kiezen voor winterzon of -sport hebben wij die twee samengebracht in deze editie, zodat je ideeën kunt opdoen voor zowel klanten die snakken naar een tropisch strand om aan de gure kou te ontsnappen als voor de actievelingen die de sneeuw willen opzoeken.

Diverse bestemmingsexperts delen hun waardevolle inzichten en verkoopargumenten voor het winterseizoen. Zo legt Eva Eyckmans (Travel Trade Consultant Tenerife) uit hoe Tenerife zich uitstekend positioneert als een winterse lentebestemming met uitstekende hotelinfrastructuren, terwijl Athanasia Deli (Cyprus Deputy Ministry of Tourism) de unieke troeven van Cyprus als het hele jaar door bruisend eiland belicht. Aan de andere kant van de oceaan neemt Karin Schijf (Beautiful Bonaire) ons mee naar haar favoriete Caribische eiland om te laten zien hoe reisagenten hun klanten kunnen inspireren met verborgen parels buiten het hoogseizoen. Voor wie de actieve reiziger wil bedienen, deelt Melvin Reijm (Voja Travel) hoe Madeira is getransformeerd tot een waar outdoorparadijs dat perfect helpt bij het tegengaan van overtoerisme in de zomermaanden.

Voor liefhebbers van échte sneeuwervaringen komen ook enkele gepassioneerde specialisten aan het woord. Janine Nijlant (Zwitserland Toerisme) praat ons bij over de nieuwste infrastructurele innovaties en de groeiende trend van panoramische wintertreinreizen, terwijl Thiebout van den Bergh (Oostenrijks Toeristenbureau) zijn persoonlijke insidertips deelt over het skiparadijs Schladming-Dachstein.



Daarnaast werpt Jan Noordermeer (Pippin in Lapland) in zijn column een licht op het vakmanschap en de magie van kleinschalige reizen in het Hoge Noorden, en deelt de Brit Jake Colebourn (Wild Ride Sled Dogs) zijn unieke en ethische visie op de populaire sledehondensafari’s. Tot slot nemen ZRA’s Sandra Hijgemann (The Travel Club) en Hans de Zwart (Travel2C) ons mee op hun avontuurlijke studiereis naar het Zweedse Dalarna, vol handige tips om twijfelende klanten definitief over de streep te trekken.

Kortom: de wintermarkt is veelzijdiger dan ooit. Gebruik de adviezen van de experts in dit nummer om je vakmanschap te tonen en je omzet te verhogen. Vergeet ook niet om na het lezen je kennis te testen via de nieuwste cursus op TravEcademy.nl!

Veel lees- en verkoopplezier.

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl