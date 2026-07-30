’S-HERTOGENBOSCH – Van gletsjertochten in IJsland tot wildlife-expedities in Sri Lanka: reizigers die hunkeren naar authentieke avonturen kunnen hun hart ophalen. Avontuurlijke reisorganisatie Beyond Borders sluit zich officieel aan bij het Vakantie Festival, dat van 12 t/m 14 februari 2027 het decor vormt van de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Met hun unieke concept van kleinschalige, grensverleggende groepsreizen en op maat gemaakte avonturen zet de organisatie het festival op scherp.

Beyond Borders staat bekend om het herdefiniëren van de klassieke groepsreis én individuele avontuurlijke reizen. De reisspecialist richt zich op doenerige ontdekkingsreizigers die hun comfortzone willen verlaten. Van off the beaten track hikes en husky-sleetochten tot het spotten van het noorderlicht op afgelegen locaties: de nadruk ligt altijd op authentieke avonturen, lokale partnerships en de natuur. Op het Vakantie Festival transformeert Beyond Borders zijn stand tot een inspirerende ontmoetingsplek waar bezoekers alles ontdekken over unieke avonturenreizen ver buiten de gebaande paden.

Renske De Maesschalck, Brand & Campaign Marketeer bij Beyond Borders, kijkt vol enthousiasme uit naar de samenwerking: “Voor ons is reizen meer dan louter ontspannen aan een zwembad, maar een kwestie van herinneringen maken die je hart sneller laten kloppen. We merken dat de drang naar authentieke ervaringen groter is dan ooit. Het Vakantie Festival geeft ons het ideale podium om bezoekers persoonlijk aan te steken met onze passie voor avontuur.”

Frits Kuijper van het Vakantie Festival reageert verheugd op de komst van de reisspecialist: “Beyond Borders brengt een fantastische dynamiek mee. Wat hen zo sterk maakt, is dat ze écht avontuur en unieke bestemmingen weten te combineren met een comfortabele en gastvrije reiservaring. Zodra je bij hun stand staat, voel je meteen die kriebel om nieuwe werelden te gaan verkennen.”

T.J. van Apeldoorn vult aan: “Met de toevoeging van Beyond Borders verrijken we ons aanbod met een zeer specifieke en snelgroeiende reiscategorie. Hun deelname versterkt onze visie om een divers en veelzijdig platform neer te zetten, waar werkelijk ieder type reiziger de geknipte reispartner vindt.”

Het Vakantie Festival vindt plaats van vrijdag 12 t/m zondag 14 februari 2027 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.