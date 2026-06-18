Tussen 12 en 15 november vindt het jaarlijkse ANVR-congres plaats op het Portugese eiland Madeira. Travelpro spreekt Hanita van der Meer (woordvoerder ANVR) en Annemiek Dekkers (Senior Project Manager en Team Lead MA bij Barentszen, voorheen GI Travel). De dames zitten op het moment van bellen in de taxi naar de luchthaven, na een intensieve voorreis op het eiland.

Foto: Annemiek en Hanita.

Jullie voorreis zit er bijna op. Hoe hebben jullie het eiland en de voorbereidingen ervaren?

Annemiek: ‘We hebben een superleuke tijd gehad en het hele programma tot in detail nagelopen. Vorig jaar juni zijn we al op het eiland geweest om Madeira als potentiële congresbestemmingen te bekijken. Nu we de knopen hebben doorgehakt wat betreft de vergaderlocaties en het hotel (tijdens het congres wordt er overnacht in het Savoy Palace), hebben we letterlijk de routes gelopen, de reistijden van de bussen getest, en overal de menu’s en bijbehorende wijnen voorgeproefd. We zijn er helemaal van overtuigd dat het goed gaat komen.’

Waarom is de keuze voor het congres eigenlijk op Madeira gevallen?

Hanita: ‘Madeira is een bestemming die bij veel Nederlanders wel bekend in de oren klinkt, maar als je ernaar vraagt, blijken negen van de tien mensen er nog nooit te zijn geweest. Vanuit de ANVR kiezen we graag voor bestemmingen die minder bekend zijn, of die juist proberen een nieuwe doelgroep aan te spreken. Madeira heeft hard gewerkt om, naast het oudere publiek, ook jongere toeristen aan te trekken. In het vliegtuig zagen we al een mooie ‘fifty-fifty’ mix van oudere mensen en jonge reizigers met wandelschoenen.’

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Wat is de doelstelling van Madeira zelf met het binnenhalen van dit congres en hoe ziet de mix van toeristen er nu uit?

Hanita: ‘Madeira wil heel graag de vernieuwde strategie aan de Nederlandse reisprofessionals presenteren. Tijdens de coronapandemie zijn ze begonnen met het aantrekken van een jongere en meer actieve doelgroep, zoals wandelaars. Ze willen de touroperators laten zien dat deze twee doelgroepen, jong en oud, hier perfect naast elkaar kunnen verblijven zonder dat het eiland overdreven ‘hip and happening’ hoeft te zijn.’

Waar komen de meeste toeristen op Madeira vandaan?

Annemiek: ‘Qua nationaliteiten is de grootste groep momenteel afkomstig uit Engeland, gevolgd door de Duitsers en Fransen, waarna wij Nederlanders op de vierde plek komen. De Polen naderen inmiddels de top vijf. Ze streven bovendien heel bewust naar een goede mix van verschillende nationaliteiten en proberen nu ook de Aziatische markt, zoals Korea, aan te boren. In ons eigen hotel viel het overigens wel op dat er op dit moment de meeste Engelsen verbleven.’

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Zijn er nog uitdagingen geweest rondom de congreslocaties?

Hanita: ‘De ANVR heeft de sterke voorkeur om bijeenkomsten niet in standaard hotel ballrooms te houden, maar op bijzondere locaties, oftewel ‘out of the ordinary’. De lokale partners begrepen dit uitstekend en kwamen met verrassende ideeën. Achter elke locatie zit een eigen verhaal, en omdat ze zowel in het centrum als daarbuiten liggen, krijgen de congresgangers meteen ook iets van de omgeving te zien.’

Biedt hoofdstad Funchal ook potentie als bestemming voor een korte stedentrip?

Annemiek: ‘Wij zijn er absoluut van overtuigd dat ze zich daar nog beter in kunnen profileren. Funchal is geen enorme stad, maar is prachtig tegen de bergen aan gebouwd. Je vindt er volop leuke straatjes, terrasjes, winkels, mooie musea en parken. Met de dagelijkse vluchten van Transavia is het ideaal voor een trip van drie of vier dagen. Bovendien ben je met een huurauto binnen een kwartier in een compleet ander landschap en kun je binnen een halfuur starten met een fantastische wandeling in de natuur.’

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Wat kunnen de deelnemers op culinair gebied en qua natuur verwachten?

Hanita: ‘Het klimaat is er het hele jaar door heel stabiel, meestal tussen de 18 en 27 graden, zonder extreme zomers of winters. Als je de hoogte in gaat op het eiland, zie je door de verschillende klimaatzones de flora compleet veranderen. Qua eten is er een enorme diversiteit. De lokale specialiteit is de kabeljauw (bacalhau), maar ze serveren ook veel andere vis, octopus en grote garnalen. Daarnaast eten ze veel rundvlees, bijvoorbeeld geserveerd aan hangende spiezen, en we dineren op plekken waar richting Michelinster-niveau wordt gekookt. Uiteraard is er voor de vegetariërs ook genoeg om te kiezen. En we zorgen ervoor dat de congresgangers ook kennis kunnen maken met ‘poncha’, een typisch lokaal drankje.’

Tijdens het congres is er ook tijd voor excursies. Madeira staat natuurlijk bekend om het hiken, is daar ruimte voor in het programma?

Annemiek: ‘Zeker! Je kunt heel makkelijk zelf een halve of hele dag gaan wandelen op het eiland, maar we bieden het tijdens het congres ook georganiseerd aan. Op de derde dag hebben we vijf fantastische activiteiten waaruit deelnemers bij inschrijving kunnen kiezen: vier verschillende wandelingen en canyoning. Je vertrekt ’s ochtends rond 8.30 uur en bent rond 13.30 uur weer terug. Er is voor ieder niveau wat wils. We hebben bijvoorbeeld twee gemakkelijke, schilderachtige levada-wandelingen van zo’n zes kilometer, zoals de ‘Maroços’ en de ‘Alecrim’. Zoek je wat meer uitdaging, dan is er een wandeling van gemiddeld niveau over het schiereiland Ponta de São Lourenço, met fantastische uitzichten op de verlaten eilanden en een ontspannen terugkeer per boot. Voor de echte bikkels is er de moeilijke wandeling genaamd ‘Stairway to heaven’, die via het Ecologisch Park van Funchal helemaal naar de imposante Pico do Areeiro op 1818 meter hoogte leidt. Wil je liever iets heel anders dan wandelen? Dan is er een fantastische canyoning-tour voor beginners, waarbij je gaat abseilen en zelfs in watervallen springt. We hebben zelf vorig jaar juni tijdens onze voorreis al een stukje van een hike gedaan en wisten dat de organisatie helemaal goed zat. Er staan in ieder geval genoeg prachtige mogelijkheden voor iedereen op het programma!’

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De luchthaven van Madeira staat bekend om de bijzondere landingsbaan. Hoe hebben jullie de landing ervaren?

Hanita: ‘De landingsbaan staat deels op enorme pilaren, het lijken wel Griekse of Romeinse zuilen. Onder de baan bevinden zich zelfs een kartbaan en tennisbanen. Vanuit de lucht is het heel bijzonder om te zien, en hoewel de piloten na de landing flink in de ankers moeten, is het absoluut niet spannend of eng als je in het vliegtuig zit.’

Denken jullie dat er nog mensen twijfelen om zich in te schrijven voor het congres?

Hanita: ‘We denken niet dat het zozeer twijfel is om mee te gaan. Het congres was dit jaar al in april boekbaar, wat erg vroeg was. Door alle hectiek in de wereld is het waarschijnlijk bij sommigen een beetje naar de achtergrond verdwenen. Mensen moeten gewoon weer even geattendeerd worden op de inschrijving. Madeira is echt een compleet ander eiland en geeft een heel ander gevoel dan bijvoorbeeld Mallorca of de Canarische Eilanden.’

Er is recent het een en ander veranderd rondom de rebranding van GI Travel naar Barentszen. Is het team van Barentszen (voorheen GI Travel) tijdens het ANVR Congres nog te herkennen aan de rode pakken?

Annemiek: ‘Klopt, de nieuwe website is live gegaan en het logo is veranderd van paars/donkerrood naar roze. De kenmerkende rode tint, zoals we die kennen van de rode pakken, blijft echter behouden en achter de schermen blijft de dienstverlening precies hetzelfde.’

Inschrijven voor het congres kan via anvrcongres2026.nl.