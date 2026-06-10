In het kort

Kroatie verschuift de focus binnen het luxesegment van traditionele vijfsterrenaccommodaties naar ingetogen luxe, privacy en authenticiteit onder de lokale filosofie pomalo.

De toeristische dienst zet specifiek in op de positionering van Kroatie als een luxebestemming voor het hele jaar, inclusief culturele uitstappen, wellnessreizen en culinaire ontdekkingen buiten het zomerseizoen.

De trend strekt zich uit over het hele land, van de Adriatische kust en eilanden tot het opkomende groene binnenland zoals de regio Slavonie.

In een wereld waarin luxe steeds vaker wordt gedefinieerd door ruimte, rust en authenticiteit, ontwikkelt zich in Kroatië een nieuwe vorm van high-end reizen: Quiet Luxury 2.0. Het gaat niet langer om zichtbare extravagantie of grootschalige resorts, maar om kleinschalige plekken waar natuur, architectuur en lokale gastronomie centraal staan.

Steeds meer reizigers keren zich volgens het Croatian National Tourism Board af van traditionele hotspots en kiezen bewust voor bestemmingen waar discreetheid en beleving vooropstaan. In Kroatië wordt deze manier van leven samengevat in één woord: pomalo, het bewust vertragen en genieten van het moment.

Uniek

‘Kroatië heeft zich stevig gepositioneerd als een van Europa’s meest aantrekkelijke reisbestemmingen, en onze strategische visie is om die positie verder te versterken binnen het segment van luxetoerisme. Luxe wordt vandaag niet langer uitsluitend bepaald door vijfsterrenaccommodaties, maar door authenticiteit, privacy, duurzaamheid, hoogwaardige service en onvergetelijke ervaringen die diep verbonden zijn met de bestemming. Kroatië biedt al deze elementen op een unieke en concurrerende manier’, laat Ivan Novak (Director Representative Office Benelux, Croatian National Tourism Board) weten aan Travelpro.

Authenticiteit en natuurlijke schoonheid behouden

‘Onze kustlijn, eilanden, ongerepte natuur, cultureel erfgoed, gastronomie, wijnen, wellnessaanbod en nautische excellentie vormen een natuurlijke basis voor toerisme met hoge toegevoegde waarde. Tegelijkertijd bieden ook onze binnenlandse regio’s uitzonderlijke mogelijkheden voor boetiekervaringen, wellnessretreats, erfgoedverblijven, actieve vakanties en enogastronomische reizen die steeds meer in trek zijn bij veeleisende reizigers. De strategische doelstelling van de Kroatische Nationale Dienst voor Toerisme is het aantrekken van gasten die kwaliteit zoeken, langer verblijven, het hele jaar door reizen en via hogere bestedingen bijdragen aan de lokale gemeenschappen. Dit betekent verdere investeringen in premium infrastructuur, luxehotels en villa’s, jachthavens en duurzame mobiliteit, terwijl we tegelijkertijd de authenticiteit en natuurlijke schoonheid behouden die Kroatië zo bijzonder maakt.’

Niet alleen een zomerbestemming

Ook laat Ivan weten dat de Kroatische Nationale Dienst voor Toerisme zich richt op de positionering van Kroatië als een luxebestemming voor het hele jaar. ‘Via gerichte promotie willen wij Kroatië niet alleen presenteren als zomerbestemming, maar ook als locatie voor exclusieve culturele uitstappen, wellnessreizen, culinaire ontdekkingen, yachting, evenementen en unieke ervaringen in elk seizoen. Onze ambitie is om van Kroatië een synoniem te maken voor een verfijnde mediterrane levensstijl, uitzonderlijke gastvrijheid en betekenisvolle luxe-ervaringen.’

Nieuwe manier van reizen

Van de afgelegen Adriatische eilanden tot het groene binnenland van Slavonië biedt Kroatië een verrassend breed scala aan bestemmingen waar rust, natuur en verfijning samenkomen. Reizigers zoeken steeds vaker plekken waar het landschap centraal staat, waar gebruik wordt gemaakt van lokale materialen en waar gastronomie diep geworteld is in de regio. Discretie speelt daarbij een belangrijkere rol dan zichtbaarheid. Verspreid over het hele land geven diverse bijzondere adressen invulling aan deze ontwikkeling en laten zij zien hoe luxe ook ingetogen en authentiek kan zijn.

Dubrovnik en omgeving: discrete luxe aan zee

In de regio Dubrovnik vertaalt quiet luxury zich in ingetogen elegantie met uitzicht op zee. Zo biedt Villa Dubrovnik een minimalistisch verblijf op een klif net buiten de historische stad, waar panoramische uitzichten en rust centraal staan. Ook het iconische Hotel Excelsior sluit aan bij deze filosofie. Direct gelegen aan de oude stad en met een weids uitzicht over de Adriatische Zee, combineert het historische grandeur met moderne luxe en verfijning. Voor reizigers die de drukte willen vermijden, vormt Cavtat een aantrekkelijk alternatief. Deze kustplaats biedt een ontspannen sfeer, zonder in te leveren op kwaliteit of beleving.

“Pomalo: luxe is de ruimte om te vertragen en opnieuw verbinding te maken met natuur en cultuur”

Istrië: luxe geworteld in het landschap

In Istrië staat het landschap centraal en komt luxe voort uit een sterke verbinding met de omgeving. Meneghetti Wine Hotel & Winery is daar een goed voorbeeld van, met zijn combinatie van wijngaarden, olijfgaarden en verfijnde gastronomie die volledig geworteld is in het lokale terroir. Niet ver daarvandaan biedt San Canzian Hotel & Residences een eigentijdse interpretatie van een traditioneel dorp. Hier komen architectuur, natuur en gastronomie samen in een intieme setting die rust en authenticiteit uitstraalt.

Kvarner en de eilanden: rust en verfijning

Ook in de Kvarner-regio speelt kleinschaligheid een belangrijke rol. Op het eiland Lošinj ligt het Boutique Hotel Alhambra, waar historische elegantie en serene natuur samenkomen. De karaktervolle villa, omringd door dennenbossen en gelegen aan zee, biedt een omgeving waarin gastronomie en tijdloze verfijning centraal staan.

Eilanden: natuur en zee

Verder naar het zuiden, op de Dalmatische eilanden, wordt quiet luxury gekenmerkt door een sterke verbondenheid met natuur en zee. Op Hvar opent in juli 2026 het nieuwe Sirena hotel, verscholen tussen pijnbomen en uitzicht op de Adriatische Zee. Hier gaan modern design en een ontspannen eilandsfeer hand in hand. Op hetzelfde eiland biedt Little Green Bay (The Non Hotel) een radicaal andere benadering, met een bijna onzichtbare infrastructuur en een sterke focus op discretie en natuurbeleving. Op het eiland Brač zorgt Lemongarden Hotel voor een intieme sfeer tussen historische huizen en mediterrane tuinen, waar de geur van citrus en de kleinschalige opzet bijdragen aan een gevoel van tijdloosheid. Meer afgelegen, op Dugi Otok, laat Villa Nai 3.3 zien hoe architectuur volledig kan opgaan in het landschap. Omringd door eeuwenoude olijfgaarden en met slechts een handvol suites biedt deze plek een uitzonderlijk gevoel van rust en afzondering.

Slavonië: het opkomende binnenland

Niet alleen de kust, maar ook het binnenland wint aan belang binnen deze trend. In Slavonië vormt Hotel Materra een hedendaagse oase van rust, waar minimalistisch design, wellness en gastronomie samenkomen in een groene omgeving van bossen en wijngaarden.

Pomalo: de essentie van Kroatische luxe

Wat al deze plekken verbindt, is een gedeelde filosofie: luxe hoeft niet luid te zijn. In Kroatië betekent luxe vooral de ruimte om te vertragen, de tijd om te ademen en de mogelijkheid om opnieuw verbinding te maken met natuur en cultuur.

Goed om te weten

Wat houdt de trend quiet luxury 2.0 in Kroatie in voor reizigers?

Het is een vorm van high-end reizen waarbij de focus ligt op kleinschaligheid, discretie, rust, authenticiteit, duurzaamheid en een diepe verbinding met de natuur, lokale architectuur en gastronomie, in plaats van grootschalige resorts of zichtbare extravagantie.

Welke strategische doelstelling heeft de Kroatische Nationale Dienst voor Toerisme?

Het aantrekken van kwaliteitszoekende gasten die langer verblijven, het hele jaar door reizen en via hogere bestedingen bijdragen aan de lokale gemeenschappen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in premium infrastructuur, luxehotels, villa’s, jachthavens en duurzame mobiliteit.

Welke specifieke accommodaties in Kroatie sluiten aan bij deze filosofie?

Voorbeelden zijn Villa Dubrovnik en Hotel Excelsior (regio Dubrovnik), Meneghetti Wine Hotel & Winery en San Canzian (Istrie), Boutique Hotel Alhambra (Losinj), het in juli 2026 te openen Sirena hotel en Little Green Bay (Hvar), Lemongarden Hotel (Brac), Villa Nai 3.3 (Dugi Otok) en Hotel Materra (Slavonie).