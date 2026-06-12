Normaal gesproken reizen wij met het team van TRAVel Media BV de hele wereld over, maar binnenkort leggen we de belangrijkste kilometers van het jaar af. Wij doen namelijk mee aan de Mega Run van Spieractie!



Het doel? Zoveel mogelijk geld ophalen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Het Spierfonds financiert, stuurt en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Wij geloven dat ieder kind de kans moet krijgen om onbezorgd te kunnen rennen, spelen en de wereld te ontdekken. Helaas is dat voor kinderen met een spierziekte niet vanzelfsprekend. Daarom zetten wij onze gezonde spieren in voor de spieren die het hard nodig hebben.



Als team gaan we de sportieve uitdaging aan, maar we kunnen dit niet alleen. Help jij ons om een prachtig bedrag op te halen voor dit fantastische doel? Elke bijdrage, groot of klein, maakt direct een verschil in het onderzoek naar spierziekten bij kinderen.

Steun onze actie en doneer direct via deze link: https://www.spieractie.nl/teams/travel-media

Hoe meer er wordt gedoneerd, hoe meer hardlopers uit ons team aan de start kunnen verschijnen!

Samen rennen we spierziekten de wereld uit. Alvast enorm bedankt voor de support namens het hele TRAVel Media team!