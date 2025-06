De spanningen tussen Iran en Israël houden de regio in hun greep, ondanks een aangekondigd staakt-het-vuren. In een nieuwe update in haar veiligheidsadvies voor de Midden-Oosten regio meldt Dyami dat de recente aanvallen en voortdurende militaire operaties de situatie uiterst onzeker maken voor lucht- en zeeverkeer.

In de nacht van 23 op 24 juni voerde Iran een raketaanval uit op de Al Udeid-luchtmachtbasis in Qatar, waar de grootste Amerikaanse en Britse troepenmacht in de Golfregio is gestationeerd. De meeste raketten werden onderschept, maar de aanval werd internationaal scherp veroordeeld door onder meer de VS, Qatar, Saoedi-Arabië, Bahrein, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Ook Israël werd de afgelopen dagen opnieuw zwaar getroffen door Iraanse raketten en drones, waarbij minstens acht doden vielen. In totaal werden sinds het begin van het conflict op 13 juni zeker 500 mensen gedood of gewond, waaronder veel burgers. De confrontatie begon na Israëlische luchtaanvallen op strategische doelen in Iran, gevolgd door grootschalige Iraanse vergeldingsacties.

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump op 24 juni een wapenstilstand aankondigde, houden beide partijen hun militaire operaties voorlopig aan. Israël blijft doelen in Iran, Irak, Syrië en Libanon aanvallen. Tegelijkertijd wordt gevreesd voor verdere escalatie, mede door zorgen over het Iraanse nucleaire programma.

Het luchtruim boven Koeweit, Bahrein, Qatar en de VAE werd in de nacht van 23 op 24 juni tijdelijk gesloten, maar is inmiddels weer geopend. Wel zijn honderden lijnvluchten op 24 juni geannuleerd of vertraagd. Het advies blijft om niet-essentiële reizen naar de Golfstaten, evenals naar Israël, Iran, Irak en Libanon, uit te stellen. Ook in het maritieme verkeer nemen de risico’s toe door GPS-storingen in de Perzische Golf. Vooralsnog blijft de doorvaart door de Straat van Hormuz en Bab al-Mandab ononderbroken.

Internationale reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen houden nauwlettend de situatie in de gaten. Door voortdurende luchtverkeersbeperkingen worden verdere vluchtannuleringen en complexe omleidingen verwacht. Volgens experts is de kans op bredere destabilisatie in de regio groot als er geen diplomatieke oplossing wordt gevonden.