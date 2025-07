Het grondpersoneel van de KLM mag woensdag 9 juli niet staken. Dat heeft de rechter in Amsterdam bepaald in het kort geding dat KLM had aangespannen.

De rechter spreekt van ´onaanvaardbare veiligheidsrisico’s´. Vakbonden FNV en CNV waren van plan woensdag gedurende acht uur het werk neer te leggen.

Het grondpersoneel wilde aanvankelijk vorige week zaterdag al gaan staken. KLM stapte met succes naar de rechter om dit tegen te houden. Volgens de rechter in Haarlem was een staking die dag onverantwoord vanwege de vakantiedrukte en de nasleep van de NAVO-top.

De bonden kondigden een nieuwe staking voor komende woensdag aan, waarbij grondpersoneel van KLM van 14.00 tot 22.00 uur het werk zou neerleggen. KLM spande opnieuw een kort geding aan om de staking te voorkomen.

De rechter ging mee in de eis. De rechter liet meewegen dat de zomervakantie dan net begint. Hierdoor zouden er beperkte mogelijkheden zijn voor mensen van wie de vlucht zou uitvallen. Dat zou leiden tot veel gedupeerde reizigers.

Schiphol waarschuwde al dat een staking van KLM-grondpersoneel tot ´onaanvaardbare risico’s´ zou leiden. Zou zouden de parkeerplekken voor vliegtuigen aan de gates kunnen vollopen, waardoor er geen toestellen meer bij kunnen komen en vliegtuigen wellicht moeten uitwijken naar andere luchthavens.

Ook dreigden de wachttijden bij de beveiliging op te lopen. Dat kan in de dagen erna nog zorgen voor wachttijden tot een uur door na-ijleffecten.

De kans bestond dat honderden gestrande passagiers de tijd moesten doorbrengen op bijvoorbeeld veldbedden in de terminal.

In een reactie zegt KLM:

‘De uitspraak van de rechter is positief voor alle passagiers die volgende week woensdag met ons reizen en voor KLM als bedrijf. We kunnen nu onze operatie veilig blijven uitvoeren.

Maar daarmee is het onderliggende probleem niet opgelost. Het antwoord hierop kunnen we vinden aan tafel, niet bij een staking. Het is nu belangrijk om zo snel mogelijk met alle vakbonden in gesprek te gaan en gezamenlijk tot afspraken te komen. We vertrouwen erop dat FNV en CNV net zoals de andere bonden aansluiten, zodat we samen verder kunnen werken aan nieuwe CAO.’

De vakbonden eisen onder andere behoud van koopkracht voor het personeel en een permanente zwaarwerkregeling (RVU) waardoor mensen met fysiek zwaar werk eerder kunnen stoppen met werken. Ook wil de FNV dat afspraken over de winstdelingsregeling weer op het oude niveau komen en dat de beloning binnen het bedrijf eerlijker wordt. (Foto Unsplash).