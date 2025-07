Gisteravond was het zover: de reisadviseurs die in juni pakketreizen naar Wenen met Sunair hadden geboekt, gingen naar Elisabeth De Musical in Rotterdam.

In juni was Wenen een van Sunair’s steden van de maand. Dat betekende dat klanten worden verrast met leuke extra’s, zoals Haus der Musik, het capitool boekje en Original Sacher Jause; een overheerlijk stuk taart met een warme drank op een voor Wenen iconische plek. Maar wie een pakketreis naar Wenen boekte, werd daar zelf als reisadviseur ook heel blij van. Je kon namelijk een entreeticket voor Elisabeth De Musical in Rotterdam in de wacht slepen.



Gisteravond stond Marja Bouwmeester (Sunair) de gelukkigen op te wachten voor het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Samen genoten ze van de musical, en als verrassing was er ook een ‘meet and greet’ met de jonge en oudere Sissi, Danique Dusée en Pia Douwes. De hoofdrolspelers vertelden over hun vak en beantwoordden vragen. Dat was een bijzondere afsluiting van een mooie avond.



Waarom naar Wenen?

Wenen is een elegante mix van keizerlijke grandeur en moderne flair. De Ringstrasse leidt je langs paleizen, opera’s en musea van wereldklasse. In Schloss Schönbrunn wandel je door tuinen die ooit toebehoorden aan Sisi. Kunstliefhebbers moeten naar de Belvedère voor Klimt’s ‘De Kus’ en naar het MuseumsQuartier voor hedendaagse kunst. Proef Sachertorte in een klassiek koffiehuis of dineer in de Naschmarkt. Een ritje met de tram door de stad is nostalgisch én handig. In de avond wacht een concert in de Musikverein of een glas wijn in een heuriger net buiten de stad. En ’s winters is de stad magisch met kerstmarkten en klassieke muziek.



Bekijk hieronder de trailer