ZRA Lianne Bloem (YourTravel) reageert op de oproep van Travelpro over de impact van de situatie in het Midden-Oosten. In dit ingezonden stuk deelt zij hoe zij en haar klanten omgaan met de onzekerheid.

Klanten vinden het spannend. En eerlijk gezegd: ik ook. We weten niet wat ons de komende maanden nog te wachten staat. De situatie roept veel vragen op en ik merk dat klanten terughoudender zijn. Vooral bij bestemmingen als Egypte, Dubai en zelfs Cyprus. Die liggen voor velen toch net te dichtbij het onrustige gebied. Ik krijg vragen als: moeten we hier al rekening mee houden? Kunnen we al omboeken? Hebben we een plan B nodig?

De onzekerheid maakt het lastig om met volle overtuiging te adviseren. Het blijft een gevoelskwestie. Er is (nog) geen harde reden om bepaalde reizen af te raden, maar het knaagt wel bij mensen en dat begrijp ik. Wat ik wél doe, is mijn klanten zo goed mogelijk informeren en geruststellen. Daar ligt ook onze kracht als reisadviseur. Ze boeken via een betrouwbare ANVR-organisatie, we volgen het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de voet en mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan staan wij klaar. Als het nodig is, laten we klanten veilig terugkeren. Wordt een bestemming ineens oranje of rood? Dan gaat de reis niet door. In geval van calamiteiten zoeken we direct naar een alternatief of annuleren we kosteloos.

Ook onderling met collega’s zijn we er veel mee bezig. Komende weken hebben we veel klanten die naar Azië reizen met maatschappijen als Etihad, Qatar en Emirates. De eerste vluchtwijzigingen zijn al binnen. Dat is tot nu toe nog geen grote uitdaging, maar het laat wel zien dat er van alles speelt.

Wat we vooral nodig hebben van airlines en touroperators is duidelijke en snelle communicatie, zodat we klanten goed kunnen meenemen in het verhaal. Ons werk draait om vertrouwen en ontzorgen. En juist nu, in tijden van onzekerheid, vraagt dat extra veel van ons. Tegelijkertijd ligt daar ook onze meerwaarde. Alles valt of staat met eerlijke communicatie, meedenken en klaarstaan. Laten we vooral hopen dat deze ellende snel voorbij is. In de eerste plaats voor de mensen in de getroffen gebieden, maar zeker ook voor onze klanten en voor onszelf.