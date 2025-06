De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) beginnen een collectieve actie tegen Booking.com. Volgens hen misbruikt het boekingsplatform al jarenlang zijn machtspositie, beperkt het de concurrentie en misleidt het consumenten.

Ze eisen dat Booking deze praktijken stopt én schadevergoeding betaalt aan getroffen consumenten. Iedereen die sinds 1 januari 2013 minstens één hotelkamer via Booking.com heeft geboekt, kan zich direct aanmelden voor de claim.

‘Kunstmatig hoge prijzen’

Volgens CCC-voorzitter Bert Heikens betalen consumenten al jarenlang te veel voor hotelovernachtingen. “Uit ons onderzoek blijkt dat Booking.com sinds begin 2013 de regels rond concurrentie en consumentenrechten overtreedt. Door verboden afspraken en handelspraktijken voorkomen ze dat hotels betere prijzen of voorwaarden aanbieden. Meerdere Europese toezichthouders hebben al geoordeeld dat Booking.com onrechtmatig handelt.”

Misleiding met nepkortingen en schaarste

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, wijst op misleidende praktijken: “In 2024 lieten wij al zien dat Booking gebruikmaakt van zogenaamde dark patterns. Denk aan nepkortingen, onvolledige prijsinformatie en verzonnen schaarste. Daarmee stuurt het platform de keuzes van consumenten, iets wat verboden is onder de Nederlandse en Europese wetgeving.”

Wie kan meedoen?

Iedereen die sinds 2013 een hotelkamer heeft geboekt via Booking.com, maar ook via platforms als Agoda of Expedia, of rechtstreeks via hotelwebsites, kan zich aansluiten bij de claim. De schade per persoon verschilt, afhankelijk van het aantal boekingen, kamerprijzen en bestemmingen, maar kan oplopen tot honderden euro’s. In totaal zou het gaan om honderden miljoenen euro’s aan schade voor Nederlandse consumenten.

No cure, no pay

De claim wordt gevoerd door CCC, met steun van de Consumentenbond. Aanmelden kan via de website van de Consumentenbond. Zowel leden als niet-leden mogen meedoen. Deelname is op basis van ‘no cure, no pay’: alleen bij succes wordt maximaal 25% van de toegewezen schadevergoeding ingehouden.