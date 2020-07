Langzaam kleurt Europa geel. Alle reden tot optimisme zou je denken. Niets is minder waar, veel klanten willen nu even niet. De klant is bang, heel erg bang, de klant is doodsbang.

De klant hoort al drie maanden hel en verdoemenis, elke dag het slechte nieuws uitvergroot op de voorpagina. Dat in tegenstelling tot meer genuanceerd nieuws, dat de krant of website vaak niet eens haalt. Of het nu Rutte is, de lokale visboer die ook eens voor de camera komt of de presentatoren van Op1, de boodschap is; blijf gewoon thuis. Elke avond als ik voor de tv zit, wind ik mij daarover op. Zijn de reisbedrijven machines die we even niet gebruiken of zitten daar mensen die keihard werken met een ongewisse toekomst in het verschiet.

En als er dan nuance is in het gesprek, al snel de vraag; geld of gezondheid? Wat een achterlijke vraag, natuurlijk komt de gezondheid op de eerste plaats, de vraag op die manier stellen is eigenlijk een grove belediging en het impliceert dat de industrie daar daadwerkelijk een afweging in maakt. Uiteraard doen wij als industrie er alles aan om onze klanten een veilige en fijne vakantie te bezorgen.

Persoonlijk ben ik liever in een half gevuld 5* hotel dan in de JUMBO, dat is veel gevaarlijker. Zeg nou zelf, het is binnen, de ventilatie, hoe goed is die? Wat voor een filters zijn het? De 1,5 meter schiet er vaak bij in en geen mondkapje te zien bij mijn JUMBO. Op het strand voel ik mij beter en veiliger en laat ik de gekte even achter mij, bij de school kan je ook bijna niet vertellen dat je hoopt dat men op reis gaat, ik voel mij een soort kruising tussen Wilders en Trump. In de media wordt er een zondebok gezocht voor het virus en dat lijkt de reisindustrie te zijn geworden.

En nu loopt het vast. De klant is doodsbang, maar angst is geen reden om te annuleren. En weer heeft de reisindustrie het gedaan. Wij stelletje geldwolven die de arme klant toch laten betalen, terwijl ze de reis niet gaan maken. Ja, wij geldwolven, waarvan de helft verwacht dat zijn bedrijf de crises niet overleefd. Ook dat werd als posities nieuws gebracht, hoera de helft valt maar om, om gek van te worden. We volgen de aanwijzingen van de overheid. Geen handen geven, 1,5 meter afstand, trouw hebben we het allemaal gedaan. Nu zegt de overheid ‘je mag op reis’ en dat wordt gewantrouwd.

Ik ben ook bang, maar niet om te vliegen, te zwemmen of om op een Grieks terras te eten.

