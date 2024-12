Milieu Centraal en Natuur & Milieu zetten in hun recente campagne minder vliegen centraal als dé oplossing voor duurzaam toerisme, maar volgens Joshua van Eijndhoven (oprichter van Voja Travel) schiet deze benadering tekort. “Vliegen verspreidt welvaart over de wereld. Minder vliegen alleen is niet genoeg. Wat je lokaal bijdraagt, maakt minstens zo’n verschil”, stelt hij.

Foto: Voja Travel oprichter Joshua van Eijndhoven en de Kaapverdische minister van Toerisme Carlos Duarte Santos tekenen een overeenkomst voor Voja’s Clean Energy Project.

Duurzaamheid op de bestemming centraal

Voja Travel kiest voor een bredere aanpak van duurzaam toerisme en investeert in concrete initiatieven op bestemmingen, zoals in Kaapverdië. Het Voja Clean Transport-project is daar een goed voorbeeld van. Dit programma vervangt vervuilende dieselvoertuigen door elektrische auto’s en plaatst laadstations die werken op zonne-energie. Daarnaast realiseren zonne-energieprojecten aanzienlijke CO₂-besparingen en verbeteren ze de leefbaarheid op de eilanden.

“,Duurzaam reizen draait niet alleen om de reis zelf, maar ook om de impact die je achterlaat op de plek waar je komt”, benadrukt Van Eijndhoven. “Als toerisme goed wordt aangepakt, kan het juist lokaal veel betekenen.”

Bewust kiezen voor positieve impact

Het idee dat duurzaamheid vooral neerkomt op minder vliegen, is volgens Van Eijndhoven achterhaald. “Duurzaam reizen gaat om bewuste keuzes – zowel vóór als tijdens je reis. Onze projecten in Kaapverdië laten zien hoe vakanties een kracht kunnen zijn voor positieve verandering. Denk aan duurzame energieoplossingen en investeringen in lokale gemeenschappen. Daarmee ondersteunen we niet alleen het milieu, maar ook de economische en sociale structuren in de regio.”

Samenwerken voor een betere toekomst

Voja Travel doet een oproep aan zowel reizigers als beleidsmakers om duurzaamheid holistischer te benaderen. “Toerisme kan een krachtig middel zijn om lokale welvaart en ontwikkeling te stimuleren”, zegt Van Eijndhoven. “Het gaat erom hoe je je reis kunt inzetten voor een betere wereld.”