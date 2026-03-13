Avila Reizen lanceert met trots de Avila Academy, een nieuw en inspirerend platform voor reisagenten en reisspecialisten die zich willen verdiepen in hoogwaardige, op maat gemaakte rondreizen wereldwijd.

Met deze Academy speelt Avila Reizen in op de groeiende behoefte aan verdiepende productkennis, praktische ondersteuning en nauwere samenwerking binnen de reisbranche.

De Avila Academy tilt de samenwerking met reisagenten naar een hoger niveau

‘Ons aanbod groeit snel, en we zien dat reisprofessionals behoefte hebben aan meer verdieping, productkennis en begeleiding’, zegt Hilda, co‑founder van Avila Reizen. ‘Met de Avila Academy geven we hen de tools om onze bijzondere reizen nóg beter te kunnen verkopen én hun klanten maximaal te inspireren.’ Co‑founder Tim vult aan: ‘We geloven sterk in samenwerking. Veel van onze partners boeken al jarenlang bij ons, maar ook voor nieuwe reisagenten vormt de Academy een ideale manier om kennis te maken met het volledige Avila‑portfolio. Het is een investering in kwaliteit, voor de reisagent én voor de reiziger.’

Praktische en inspirerende opleidingsmiddagen

De Academy‑middagen vinden plaats op donderdagen op het hoofdkantoor van Avila Reizen in Haarlem. Elke middag start met een welkom en introductie, gevolgd door interactieve break‑out sessies waarin meerdere landen en regio’s uitgebreid worden belicht. Deze sessies worden verzorgd door de eigen reisspecialisten van Avila Reizen, ieder expert in hun specifieke gebied.

Ook aanvraag‑ en boekingsprocedures komen uitgebreid aan bod, zodat reisagenten direct met de opgedane kennis in de praktijk aan de slag kunnen. Daarnaast worden de andere labels binnen de Avila‑groep toegelicht: Collections, Avila Experience (DMC) en Avila Foundation

Elke Academy‑middag wordt afgesloten met een verrassende workshop, die per editie wisselt.

Reisagenten kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de Avila Academy‑middagen. Het aantal plaatsen is beperkt, waardoor vroegtijdige registratie wordt aanbevolen.

De eerste editie met het thema ‘Latijns Amerika’ zal plaatsvinden op 9 april 2026!