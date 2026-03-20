Barbados is elegant én rauw, historisch én modern, ontspannen én verrassend. Tijdens een reis, georganiseerd door Barbados Tourism Marketing Inc., ontdek ik samen met een groep reisprofessionals hoe gelaagd Barbados werkelijk is. Niet alleen langs de kust, maar ook landinwaarts én in ontmoetingen, verhalen en ritmes.

KLM vliegt in het winterseizoen drie keer per week, dinsdag, donderdag en zaterdag, van Amsterdam Schiphol naar Bridgetown op Barbados, waarmee het eiland weer direct bereikbaar is vanuit Nederland. De vlucht wordt uitgevoerd met een Boeing 787-9 Dreamliner, voorzien van Economy Class, Premium Comfort en Business Class. Met deze directe verbinding speelt KLM in op de groeiende vraag naar Caribische bestemmingen in de winter en biedt het reizigers een comfortabele en efficiënte start van hun verblijf op Barbados.

Aan boord

Na een vroege check-in op Schiphol, en dankzij Raymond Reedijk (Sales Director Indirect Sales KLM) een extra fijn welkom in de KLM Crown Lounge, stijgen we halverwege de ochtend met KLM op richting Bridgetown. Na een korte tussenstop in Georgetown bereiken we na ongeveer dertien uur Barbados. Op de terugweg vliegen we overigens wel direct vanaf Bridgetown naar Amsterdam, waardoor de vlucht een kleine acht uur duurt. Maar goed, wie KLM kent, weet dat het goed toeven is aan boord. Met lekker eten en drinken, de nieuwste films, leuke series en aangename muziek die je in het entertainmentsysteem vindt. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om even de ogen te sluiten en alvast weg te dromen bij datgene wat je amper een paar uur later in het echt gaat zien. Voor je het weet, ben je aan de andere kant van de wereld, om precies te zijn op het eiland van de heerlijkste rum, ritmische muziek, mooie stranden en knalblauwe zee, indrukwekkende natuur en dat van zangeres Rihanna.

Wanneer we in de vroege avond landen op Grantley Adams International Airport, voel je meteen de warmte van Barbados, letterlijk en figuurlijk. Ons eerste verblijf is South Point Hotel, kleinschalig en modern, pal aan zee. Iets later op de avond leren we elkaar beter kennen, uiteraard onder het genot van Barbadiaanse hapjes en een versbereide rumpunch, de specialiteit van het eiland. De toon is gezet, inhoudelijk maar ontspannen.

Per Jeep

De volgende ochtend staat volledig in het teken van het ontdekken van de groene schoonheid van Barbados. In een Jeep trekken we het eiland over, dwars door het binnenland en langs kusten die elk hun eigen karakter hebben. Al snel laten we de meer aangeharkte zuidkust achter ons en rijden we door uitgestrekte suikerrietvelden. Tussen het groen liggen kleine dorpen verscholen, met felgekleurde houten huizen, lokale winkeltjes en bewoners die vanaf hun veranda vriendelijk zwaaien. Naarmate we verder oostwaarts rijden, verandert het landschap merkbaar. De wegen slingeren en het groen wordt nog intenser. Bij de eerste uitzichtpunten aan de oostkust horen we de oceaan al voordat we haar zien. De Atlantische Oceaan beukt hier zonder genade op de kustlijn en dat maakt dit deel van het eiland een paradijs voor surfliefhebbers.

In Bathsheba (St. Joseph) en de omliggende kuststreek zie je een landschap dat bijna on-Caribisch aandoet. Geen rustige lagunes of wuivende palmenstranden, maar een ruige schoonheid die eerder aan Ierland of Schotland doet denken, maar dan tropisch groen. Gigantische rotsblokken liggen verspreid langs de kust, omringd door schuimend water, terwijl surfers in de verte de golven met gemak, zo lijkt het, trotseren. Het is een plek waar je komt om te kijken, te voelen en te begrijpen hoe veelzijdig dit eiland werkelijk is.

Juist hier, aan deze ongetemde kant van Barbados, wordt duidelijk hoe groot het contrast op zo’n klein eiland kan zijn. Binnen een uur rijd je van idyllische stranden naar dramatische natuur, van kalme zee naar ontembare oceaan. De Island Safari Jeep Tour maakt niet alleen het landschap inzichtelijk, maar ook het veelzijdige karakter van Barbados.

Als een local

’s Avonds staat Oistins Fish Fry op het programma, of beter gezegd, op het menu. Kort gezegd eten we onder meer gegrilde vis, rijst en macaroni pie tussen locals en bezoekers, met livemuziek. Maar eigenlijk is Oistins Fish Fry veel meer dan dat, het is een sociale gebeurtenis die je een fantastisch inkijkje geeft in het lokale leven op Barbados. Oistins ligt aan de zuidkust van het eiland en was van oorsprong een vissersdorp. Dat is nog altijd zichtbaar. Aan het einde van de middag keren de vissersboten terug en wordt de vangst van de dag direct verhandeld. Zodra de zon ondergaat, verandert het hier op vrijdag- en zaterdagavond in een kleurrijk openluchtfeest. Lange rijen voor de kraampjes en eenvoudige restaurants bereiden de vis op traditionele wijze, gegrild, gebakken of gestoofd, geserveerd met rijst, coleslaw, macaroni pie en pittige sauzen. De smaken zijn puur en ongecompliceerd, precies zoals de Bajan-keuken bedoeld is. Wat Oistins zo bijzonder maakt, is de sfeer. Toeristen en locals lopen hier moeiteloos door elkaar. Families eten aan plastic tafels, vrienden drinken rumpunch of Banks-bier en kinderen spelen op het plein. Vanuit verschillende hoeken klinkt muziek, calypso, soca en reggae lopen in elkaar over, soms live, soms uit luidsprekers.

Zuidkust

De zaterdag begint rustig met ontbijt aan zee, waarna we meerdere resorts aan de zuidkust bezoeken. Sea Breeze Beach House, Bougainvillea Beach Resort en Divi Southwinds laten elk een andere kant van het eiland zien, van familievriendelijk tot stijlvol en kleinschalig. In de middag stappen we aan boord van een catamaran voor een sunset dinner cruise. Terwijl de zon langzaam in zee zakt en de lucht goud kleurt, wordt nog maar eens duidelijk waarom Barbados zo’n eigen karakter en sfeer heeft.

Verborgen paradijs

De volgende dag bezoeken we onder meer Abidah by Accra, Little Arches en het Wyndham Grand Barbados. Elke accommodatie vertelt een eigen verhaal, maar allemaal delen ze een sterke focus op service en locatie. In de middag bezoeken we Hunte’s Gardens. Dit is een van de meest verrassende en intieme plekken van Barbados.

Verborgen in het heuvelachtige binnenland van St. Joseph ontvouwt zich hier geen klassieke botanische tuin, maar een zorgvuldig gecomponeerde groene wereld die aanvoelt als een levend kunstwerk. Hunte’s Gardens is aangelegd in een natuurlijke kloof, waardoor je ‘m niet in één oogopslag overziet. In plaats daarvan daal je langzaam af over smalle paadjes die zich steeds opnieuw openen naar kleine, groene hoekjes. Varens, palmen, orchideeën en exotische bloemen groeien in lagen boven en naast elkaar, waardoor de tuin een bijna driedimensionaal karakter krijgt.

Wat Hunte’s Gardens extra bijzonder maakt, is de persoonlijke signatuur van oprichter Anthony Hunte. Hij beschouwt de tuin als een voortdurend werk in uitvoering en schijnt vaak zelf aanwezig te zijn. Het is een plek waar je uren kunt, en mag, blijven zitten om alle details op te nemen.

Het diner is bij Champers, aan de zuidkust van Barbados, in de wijk Christ Church. Het restaurant is spectaculair gelegen, direct aan zee, bovenop een klif met uitzicht over de Atlantische Oceaan. Vanuit de terrassen kijk je uit over de rotsachtige kustlijn en hoor je voortdurend het geluid van de golven onder je.

Over water

Op maandag verhuizen we naar Waves Hotel & Spa, maar niet voordat we de westkust vanaf het water hebben verkend. Met watertaxi’s bezoeken we onder meer The House, Treasure Beach en Colony Club. De westkust, ook wel de Platinum Coast genoemd, ademt rust en elegantie. Het water is hier kalm, de stranden breed en de sfeer ingetogen. Watersporten, lunches aan zee en site inspections wisselen elkaar af. Het is een ontspannen dag, ondanks het volle programma. In de avond, en na een heerlijke massage, genieten we van een diner bij Seascape, het restaurant in het hotel.

Bridgetown

Barbados is meer dan hagelwitte stranden én een prachtige groene natuur, en dat wordt tijdens deze reis nogmaals bevestigd tijdens een historische wandeling door Bridgetown, onder leiding van historica Claudette Levi-Farnum. We wandelen langs de Careenage, ooit het kloppend hart van de haven, waar schepen werden geladen, gerepareerd en bevoorraad. Hier werd Barbados verbonden met de rest van de wereld, zowel economisch als cultureel, maar ook met de donkere hoofdstukken uit het verleden.

Claudette vertelt hoe de stad zich ontwikkelde rond handel en plantage-economie, en hoe slavernij eeuwenlang het fundament vormde van de welvaart die vandaag nog zichtbaar is in de architectuur. De route gaat door smalle straten en langs statige koloniale gebouwen, kerken en voormalige pakhuizen, waar Britse invloeden nog altijd herkenbaar zijn. Tegelijkertijd krijgen deze plekken betekenis door de verhalen van de mensen die hier leefden en werkten, vaak onder dwang. Het verhaal van emancipatie en veerkracht loopt als een rode draad door de wandeling. Claudette laat met veel trots zien dat Bridgetown meer is dan een stad, het toont menselijke geschiedenis en doorzettingsvermogen. Tussen historische panden rijden bussen af en aan, marktkramen verkopen fruit en snacks, en mensen groeten elkaar in het voorbijgaan. Bridgetown leeft en beweegt en is een must-visit bij uitstek.

Later op de dag bezoeken we The Sands en Coconut Court, beide hotels die de ontspannen sfeer van de zuidkust perfect vangen. De avond sluiten we af bij Restaurant Dosa, in Waves Hotel & Spa, waar een heerlijk Indiaas diner op ons wacht.

Icoon

Woensdag draait om iconen. Fairmont Royal Pavilion, Cobblers Cove en vooral Sandy Lane laten zien waarom Barbados al decennialang geliefd is bij reizigers die comfort en luxe waarderen. Na een heerlijke lunch bij Sandy Lane volgt een bezoek aan het Mount Gay Visitor Centre, waar de geschiedenis van de nationale trots niet alleen wordt verteld, maar ook wordt geproefd. Mount Gay is de oudste rumdistilleerderij ter wereld en dat erfgoed voel je, en proef je, in alles.

Na het proeven van diverse rumsoorten van Mount Gay en het zelf maken van cocktails volgt een korte rit over Rihanna Drive. Voorheen heette de straat Westbury New Road, in de wijk St. Michael, net buiten Bridgetown, maar in 2017 is deze vernoemd naar Robyn Rihanna Fenty, ofwel de wereldbekende zangeres Rihanna. Aan deze straat ligt ook het huis waar Rihanna haar jeugd doorbracht, een bescheiden, felgekleurd huisje dat inmiddels is uitgegroeid tot een informele bezienswaardigheid. Geen museum, geen afzetlinten, maar gewoon een woonhuis in een normale buurt. Juist dat maakt de plek zo sterk, het laat zien hoe ongepolijst en gewoon haar achtergrond was.

De avond eindigt feestelijk bij Harbour Lights in St. Michael, aan Carlisle Bay, net ten zuiden van het centrum van Bridgetown, waar diner en show samenkomen in een explosie van kleur, muziek en dans. Terwijl de zon langzaam wegzakt achter de Caribische Zee en fakkels het strand verlichten, vullen ritmes van calypso en soca de lucht. Danseressen in uitbundige kostuums brengen het podium tot leven, afgewisseld door vuuracts en livemuziek. Aan lange tafels wordt genoten van lokale specialiteiten, rum vloeit rijkelijk en het publiek laat zich moeiteloos meeslepen. Wat begint als een diner, mondt uit in een avond waarop stilstaan geen optie meer is en Barbados zich van zijn meest uitbundige kant laat zien.

Afscheid in Caribisch tempo

De laatste dag verloopt rustig. Tijd om nog één keer de zee in te gaan, souvenirs te kopen of simpelweg te genieten van nietsdoen, een essentieel onderdeel van het leven op Barbados. Maar voor we richting de luchthaven vertrekken, gaan we naar Harrison’s Cave. In het groene binnenland van het eiland schuilt een ondergrondse wereld van koraalkalksteen, met natuurlijke tunnels en kristalhelder stromend water. Het hoogtepunt is de Great Hall, waar stalactieten als bevroren watervallen aan het plafond hangen en stalagmieten langzaam omhoog groeien. Door de subtiele verlichting krijgen de formaties een bijna magische uitstraling. Door de grot stromen heldere beekjes en kleine watervallen, die vooral in het regenseizoen extra spectaculair zijn. De grot is comfortabel te bezoeken per elektrische tram, begeleid door een gids die vertelt over het ontstaan en de ontdekking van Harrison’s Cave.

Wat deze reis bevestigt, is dat Barbados geen bestemming is die je even afvinkt. Het eiland nestelt zich onder je huid. Door zijn stranden, ja, maar vooral door de verhalen, de mensen en de balans tussen verfijning en echtheid. Barbados laat zich niet haasten, en misschien is dat wel de grootste luxe.

Wat vinden anderen?

‘Op Barbados voel je je meteen welkom’

Lisa Ruhl (Prijsvrij Vakanties & D-reizen): ‘Wat op Barbados direct opvalt, is de oprechte vriendelijkheid van de lokale bevolking, die je overal met een glimlach ontvangt en je meteen een welkom gevoel geeft. Het eiland is verrassend veelzijdig en daardoor geschikt voor uiteenlopende reizigers: van liefhebbers van zon, zee en strand tot reizigers die geïnteresseerd zijn in cultuur, natuur en geschiedenis, met Bridgetown als historisch hoogtepunt en het groene binnenland als rustpunt. Ook het aanbod aan accommodaties is breed, variërend van grootschalige resorts tot intieme boutiquehotels, waardoor er voor iedere reisstijl een passende plek is. Een absolute aanrader is Oistins Fish Fry, waar locals en bezoekers samenkomen voor lokale gerechten, muziek en een ongekend gezellige sfeer die perfect de gastvrijheid van Barbados weerspiegelt. En dan is er natuurlijk nog de rum, die overal een rol speelt, van een welkomstrinkje tot uitgebreide proeverijen, en waarmee de trots van het eiland op zijn rumcultuur op een aanstekelijke manier voelbaar wordt.’

‘Een eiland dat blijft verrassen’

Isabel Adam (Avila Reizen): ‘Wat op Barbados meteen opvalt, is de verrassende hoeveelheid groen en natuur, waardoor het eiland veel meer te bieden heeft dan alleen strand en zee. Die afwisseling maakt de activiteiten divers en zorgt ervoor dat je gemakkelijk uitstapjes combineert met ontspannen momenten aan het water. Barbados is daarmee vooral geschikt voor reizigers die willen genieten van een helderblauwe zee en mooie stranden, maar het ook leuk vinden om af en toe iets actiefs te ondernemen. Het aanbod aan accommodaties is breed en gevarieerd, met duidelijke verschillen in stijl, sfeer en omvang, maar vrijwel altijd met directe toegang tot het strand, wat goed past bij het karakter van de bestemming. Een absolute aanrader is de jeepsafari, die een compleet en ontspannen beeld van het eiland geeft, zonder dat je zelf hoeft te rijden, terwijl je onderweg op een toegankelijke manier kennismaakt met de natuur en cultuur. Extra bijzonder is dat Barbados door zijn niet-vulkanische ondergrond unieke ervaringen biedt, zoals een bezoek aan Mount Gay en indrukwekkende grotten, wat het eiland nog onderscheidender maakt binnen het Caribisch gebied.’



‘Kleinschalig, gastvrij en vol karakter’

Monique Duwel (The Travel Club): ‘Wat op Barbados direct in het oog springt, is het ontspannen sfeertje, de open en vriendelijke mensen en het verrassend groene binnenland. Het eiland is vooral geschikt voor reizigers die eens iets anders willen dan de bekende ABC-eilanden en die waarde hechten aan kleinschalige accommodaties. Dat beeld wordt bevestigd door het hotelaanbod, dat opvallend intiem is, zelfs bij de all-inclusive resorts. Qua activiteiten springen er meerdere uit, met de catamarancruise als hoogtepunt voor liefhebbers van varen, muziek en een goede rum, terwijl ook de jeepsafari met een enthousiaste gids een absolute aanrader is. Barbados nodigt uit om ontdekt én aangeboden te worden, met daarbij wel de praktische tip om goed te letten op directe vluchten zonder tussenlanding in Guyana, aangezien die tussenstop de reistijd aanzienlijk verlengt.’



‘Barbados voelt warm, vrolijk en net even exclusiever’

Patrizia Struchel (333travel): ‘Wat op Barbados direct opvalt, is de warme en vrolijke vibe van het eiland, waar je overal met een glimlach wordt begroet. De combinatie van prachtige stranden, een azuurblauwe zee en een weelderig groen binnenland maakt het beeld compleet. Barbados is een allround bestemming, maar voelt tegelijk net iets exclusiever dan bijvoorbeeld Curaçao, vooral doordat het eiland minder Nederlands aanvoelt en internationaler is ingesteld. Het is daarmee geschikt voor een brede groep reizigers, van families met kinderen en actieve vakantiegangers tot stelletjes en solo-reizigers die op zoek zijn naar ontspanning, cultuur en comfort. Ook het aanbod aan accommodaties is gevarieerd, met een mix van charmante boutiquehotels en comfortabele drie- en viersterrenhotels aan zowel de zuid- als westkust. Opvallend is dat veel all-inclusive hotels werken met à-la-carte restaurants in plaats van buffetten, wat bijdraagt aan een exclusievere en ontspannen sfeer. Tot de hoogtepunten behoren een historische wandeling door Bridgetown, een rumtasting bij Mount Gay, waar rum als vloeibaar goud wordt beleefd, en een bezoek aan Harrison’s Cave, waar ondergrondse watervallen en indrukwekkende grotten een verrassende kant van Barbados laten zien.’

Foto opening: Mabel van Eijk, Monique Duwel, Patrizia Struchel, Isabel Adam, onze gids Sonia, Gwen Ramadhin, Christel Bouman, Lisa Ruhl en Manuala Hafkamp.

Dit artikel is verschenen in Travelpro – Caribbean – 2026.