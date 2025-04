Komende zomer gaat reisorganisatie BBI Travel complete reizen aanbieden naar de westkust van Ierland vanaf Groningen Airport Eelde. Van 7 juni tot en met 30 augustus 2025 vliegt hun nieuwe chartervluchtverbinding, uitgevoerd door Emerald Airlines, tussen Groningen Airport Eelde en Ireland West Airport Knock.

“Wij zijn in 1963 begonnen als touroperator voor Ierland”, vertelt Henk van der Kooi, directeur BBI Travel. “Het is een hele bijzondere bestemming die nog altijd heel dicht bij ons hart staat. De adembenemende natuur, levendige cultuur en het heerlijke eten en drinken maken Ierland een onvergetelijk vakantieland. Bovendien is het een prachtige bestemming om te golfen, surfen, fietsen of hiken.”

Met gezellige steden, prachtige stranden en adembenemende landschappen voor de deur is Knock Airport de perfecte uitvalsbasis voor een Iers avontuur.