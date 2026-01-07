Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, hét nieuwe travel lifestyle event van Nederland waar bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle merken samenkomen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Een van de deelnemers is Bebsy, dat bezoekers laat ontdekken hoe je met slimme tools en persoonlijke voorkeuren sneller uitkomt bij een reis die echt bij je past.

Van zoeken naar kiezen, met meer gemak

Bebsy richt zich op reizigers die overzicht willen in een wereld vol mogelijkheden. Tijdens het Vakantie Festival laat het platform zien hoe je reisideeën kunt omzetten in concrete plannen, met heldere opties die aansluiten op wensen zoals budget, reisgezelschap, stijl en timing. Zo wordt inspiratie op de festivalvloer direct praktisch, zonder dat het voelt als eindeloos vergelijken.

“We zien dat mensen vaak wél weten wat ze willen voelen op vakantie, maar niet altijd waar ze moeten beginnen,” zegt Daan van Luipen van Bebsy. “Op het Vakantie Festival laten we zien hoe je sneller de juiste keuzes maakt, met een aanpak die persoonlijk en overzichtelijk blijft. Zo gaat er meer tijd naar voorpret en minder naar zoeken.”

Een moderne aanvulling op de festivalbeleving

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, past Bebsy perfect bij de manier waarop mensen vandaag de dag reizen vormgeven. “Ze brengen rust in de reisstress. Bezoekers krijgen niet alleen inspiratie, maar ook een slimme stap richting een vakantie die klopt, en dat voelt meteen prettig.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, ziet de deelname van Bebsy als een logische toevoeging aan het festivalconcept. “Met Bebsy voegen we een partij toe die de brug slaat tussen inspiratie en actie. Hun deelname onderstreept onze ambitie om een breed, inspirerend platform te creëren waar de hele reiswereld samenkomt, van beleving tot de tools die het mogelijk maken.”

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.