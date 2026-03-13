Fred van Eijk (directeur en oprichter van Travel Counsellors Nederland en België) was op Bonaire tijdens de roerige periode rondom de invasie van Amerika in Venezuela. Terwijl de media in Nederland spraken over crisis en hamstergedrag, zag hij ter plaatse een heel andere realiteit.

‘Mijn partner en ik hebben een appartement op Bonaire. Hij woont en werkt daar, dus ik ben er vrij vaak. Wij zouden na de feestdagen samen vanuit Amsterdam teruggaan naar Bonaire. Dat leek niet goed te gaan door de invasie, maar uiteindelijk vertrokken we met enige vertraging.’

Korte duur

De beeldvorming in de media kwam volgens Fred niet overeen met de werkelijkheid op de eilanden. ‘Er was natuurlijk enorme twijfel over van alles en was er een soort run op de supermarkten, maar dat was echt van korte duur. Tijdens de coronatijd was het hamsteren op toiletpapier erger. De eerste dagen waren sommige producten er nog niet, maar na een paar dagen was dat helemaal geen punt meer, was alles weer voorradig en het dagelijks leven ging door.’

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kralendijk, Bonaire.

Exodus

Ook de angst voor sociale ontwrichting en de komst van heel veel vluchtelingen vanuit Venezuela naar de ABC-eilanden bleek niet het geval te zijn. ‘Toen was er een angst in de media dat er heel veel Venezolanen de eilanden zouden verlaten, terwijl die heel hard werken in met name de hospitalitysector. Daar is tot op heden geen sprake van. Er is helemaal geen exodus van mensen die terug naar Venezuela gaan op dit moment. Ook daarin is het business as usual.’

Donderslag

Volgens Fred kwam de situatie voor de lokale bevolking niet als een donderslag bij heldere hemel. ‘We merkten heel erg bij de lokale bevolking, in de hotelbranche en bij mensen in restaurants, dat men dit eigenlijk wel zag aankomen. De spanning was natuurlijk al heel erg voelbaar op de eilanden met de ontwikkeling van de Amerikaanse vloot in het Caribisch gebied. Daarom was het ook vrij snel weer business as usual. De media hebben alles zeker opgeblazen, iets wat echt van invloed is op de plannen van de consument.’

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Vragen

Fred ziet een duidelijk verschil in hoe verschillende markten reageren. ‘Je ziet in de Canadese markt terughoudendheid. Flight Centre, een Canadese reisonderneming, maakt pas op de plaats. Onze zusteronderneming, The Travel Agent Next Door, doet gelukkig het tegenovergestelde en biedt met volop vertrouwen reizen naar de ABC-eilanden aan. Canada is een grote markt voor alle drie de eilanden. In de Nederlandse markt zie ik niet direct terughoudendheid, maar ik merk wel bij klanten en bij Travel Counsellors dat er wat vragen zijn. Ik snap ook dat de sluiting van een luchtruim, hoe kort van duur ook, een soort psychologische werking heeft. Dan zit je op zo’n eiland en je kunt er niet af en je kunt er ook niet naartoe.’







‘Er is geen enkele reden

om terughoudend te zijn’







Sterke band

‘Ik kom al twintig jaar op de ABC-eilanden. Mijn opa en oma hebben op Curaçao gewoond, dus we hebben een hele sterke band met de Dutch Caribbean. Ik heb altijd familieverhalen meegekregen, dus het heeft zeker een zwak plekje bij mij.’ In die twintig jaar heeft hij de eilanden zien transformeren. ‘De laatste jaren is Bonaire heel sterk geworden. Daarvoor zag je natuurlijk een grote verandering op Curaçao, en nu ook wel weer een vrij grote verandering met nieuwe hotels en hotels die in andere handen overgaan. Er gebeurt wel heel veel.’

Leven gaat door

Freds advies aan de branche: ‘Blijf vooral gewoon naar de eilanden reizen. We hebben ook in de Covid-tijd met toerisme heel veel kunnen doen voor de eilanden, voor onszelf, voor onze branche en voor onze klanten. Laten we het ook vooral nu in deze tijd doen. Er is geen enkele reden om terughoudend te zijn in het boeken van je reis naar Aruba, Bonaire of Curaçao. Het leven gaat door. Alles ligt in de supermarkten. Laten we het niet groter maken dan het is. Als er toch iets gebeurt, dan zal het een calamiteit worden en dan gaat het Calamiteitenfonds in werking. Maar de sluiting duurde 24 uur, dus laten we dat niet langer dan 24 uur meeslepen in onze beslissingsvorming.’

Dit artikel is verschenen in Travelpro – Caribbean – 2026. Hieronder lees je het volledige magazine.