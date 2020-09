BuZa zet reisadvies België op oranje

België heeft inreisbeperkingen ingesteld voor reizigers uit Nederland, omdat het aantal besmettingen in Nederland is toegenomen. Daarom gaat de kleur van het hele Nederlandse reisadvies voor België van ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen).

De Belgische overheid raadt reizen naar België sterk af vanuit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht (rode zones). Reizigers uit deze drie provincies die voor een noodzakelijke reis toch reizen moeten zich bij verblijf langer dan 48 uur laten testen in één van de Belgische afnamecentra. En veertien dagen of voor de duur van het verblijf, in zelfquarantaine bij vrienden, familie of in een hotel. De quarantaine mag onderbroken worden voor het noodzakelijke doel van de reis (bijvoorbeeld een zakelijke vergadering of begrafenis). Voor noodzakelijke reizen korter dan 48 uur geldt geen quarantaine- en testplicht meer.

Reizigers uit andere provincies in Nederland krijgen het advies 14 dagen of voor de duur van het verblijf, in zelfquarantaine te gaan en zich daar te laten testen.

Het aantal besmettingen is nog steeds hoog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Antwerpen, de provincie Luik en de provincie Waals-Brabant. Na een verblijf in deze gebieden gaat u bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Komje of jouw klant uit een ander gebied in België? Dan hoef je of jouw klant bij terugkeer in Nederland niet in quarantaine te gaan.

